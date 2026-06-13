باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی - سعدی نقشبندی، ضمن تبریک هفته جهاد کشاورزی اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف توسعه کشاورزی استان و با هدف افزایش بهرهوری و رونق تولید، ۴۴ پروژه زیربنایی و تولیدی با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال آماده افتتاح و بهرهبرداری شده است.
وی با اشاره به تنوع پروژههای اجرایی در سطح استان تصریح کرد: این پروژهها با تمرکز بر توسعه زیرساختها و تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در زیربخشهای مختلف دستهبندی میشوند
رئیس سازمان جهادکشاورزی کردستان ادانه داد: در بخش آب و خاک ۲۲ پروژه (با اولویت مدیریت منابع آبی و بهینهسازی اراضی کشاورزی)، صنایع کشاورزی ۱۰ پروژه (در راستای تکمیل زنجیره تولید و صنایع تبدیلی)، منابع طبیعی و آبخیزداری پنج پروژه (جهت حفظ و صیانت از عرصههای منابع ملی)، باغبانی و گلخانه، چهار پروژه (با هدف توسعه کشتهای متراکم و افزایش عملکرد)، طیور:** ۲ پروژه (برای ارتقای ظرفیت تولید محصولات پروتئینی) و شیلات یک پروژه در طول این هفته بهرهبرداری میشود.
نقشبندی در پایان تأکید کرد: این اقدامات گامی مؤثر در مسیر خودکفایی و افزایش رفاه بهرهبرداران بخش کشاورزی استان است و امیدواریم با اجرای این طرحها، شاهد تحولی ملموس در معیشت کشاورزان عزیز و توسعه اقتصادی استان باشیم.