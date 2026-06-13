کارشناس هواشناسی گفت: از امروز شنبه تا دوشنبه، جو استان در اغلب مناطق پایدار خواهد بود، اما از دوشنبه شب شاهد افزایش ابر، وزش باد و رگبار‌های پراکنده خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تاکامی کارشناس هواشناسی مازندران از تداوم پایداری نسبی جو استان تا روز دوشنبه خبر داد و گفت: از دوشنبه شب تا پایان هفته، شرایط برای افزایش ابر، وزش باد و وقوع رگبار‌های پراکنده در برخی مناطق استان فراهم می‌شود.

او افزود: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز شنبه تا روز دوشنبه، جو استان در بیشتر مناطق پایدار بوده و تغییرات جوی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

تاکامی گفت: از دوشنبه شب تا پایان هفته، به تناوب افزایش ابر، وزش باد و رگبار‌های پراکنده در سطح استان رخ خواهد داد و روز سه‌شنبه شدت ناپایداری‌های جوی نسبت به سایر روز‌ها بیشتر خواهد بود.

کارشناس هواشناسی همچنین با اشاره به وضعیت دریای خزر، افزود: دریا امروز مواج پیش‌بینی می‌شود و برای فعالیت‌های دریایی، صیادی و تردد شناور‌های سبک مناسب نیست.

او به فعالان حوزه دریا توصیه کرد پیش از انجام هرگونه فعالیت دریایی، هشدار‌ها و اطلاعیه‌های هواشناسی را مدنظر قرار دهند.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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