باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رشتی دوزی، هنر زیبای دستان هنرمند زنان و مردان گیلانی + فیلم

گیلان؛ سرزمینی کهن که مردان و زنانش با سرپنجه دستانشان هنر‌های ماندگاری را خلق می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - گیلان؛ سرزمینی کهن که مردان و زنانش با سرپنجه دستانشان هنر‌های ماندگاری را خلق می‌کنند، یکی از این هنرها، رشتی دوزی است.

رشتی دوزی هنری است که با دستان هنرمندان گیلانی نقش و رنگ می‌گیرد.

 

مطالب مرتبط
رشتی دوزی، هنر زیبای دستان هنرمند زنان و مردان گیلانی + فیلم
young journalists club

روستای گردشگری موئیل در انتظار ثبت جهانی + فیلم

رشتی دوزی، هنر زیبای دستان هنرمند زنان و مردان گیلانی + فیلم
young journalists club

ظرفیت‌های گردشگری که در منطقه آشوراده وجود دارد + فیلم

رشتی دوزی، هنر زیبای دستان هنرمند زنان و مردان گیلانی + فیلم
young journalists club

آشنایی با صنایع دستی استان خراسان رضوی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بدون تعارف با بازمانده‌ای از یک خانواده + فیلم
۴۶۷۳

بدون تعارف با بازمانده‌ای از یک خانواده + فیلم

۲۲ . خرداد . ۱۴۰۵
خشم کاربران از جنایت لامرد + فیلم
۱۳۵۵

خشم کاربران از جنایت لامرد + فیلم

۲۲ . خرداد . ۱۴۰۵
ترامپ در سراشیبی سقوط + فیلم
۱۳۴۰

ترامپ در سراشیبی سقوط + فیلم

۲۲ . خرداد . ۱۴۰۵
زخمی که بر پیکر هژمونی آمریکا ماند + فیلم
۹۴۶

زخمی که بر پیکر هژمونی آمریکا ماند + فیلم

۲۲ . خرداد . ۱۴۰۵
شمارش معکوس یا دور باطل؟ + فیلم
۸۳۶

شمارش معکوس یا دور باطل؟ + فیلم

۲۲ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha