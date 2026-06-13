رشتی دوزی، هنر زیبای دستان هنرمند زنان و مردان گیلانی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646\u061b \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u06a9\u0647\u0646 \u06a9\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0648 \u0632\u0646\u0627\u0646\u0634 \u0628\u0627 \u0633\u0631\u067e\u0646\u062c\u0647 \u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u0634\u0627\u0646 \u0647\u0646\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u062e\u0644\u0642 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u060c \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0646\u0631\u0647\u0627\u060c \u0631\u0634\u062a\u06cc \u062f\u0648\u0632\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u0631\u0634\u062a\u06cc \u062f\u0648\u0632\u06cc \u0647\u0646\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646\u06cc \u0646\u0642\u0634 \u0648 \u0631\u0646\u06af \u0645\u06cc\u200c\u06af\u06cc\u0631\u062f.\n\u00a0\n