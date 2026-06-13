همزمان با پایان پخش سریال «صفا با خانواده»، مجموعه تلویزیونی «دیار مادری» از این هفته روی آنتن می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «دیار مادری» از این هفته جایگزین «صفا با خانواده» خواهد شد و با داستانی تازه و حضور بازیگران مطرح، مهمان خانه‌های مخاطبان می‌شود.

یکی از جذابیت‌های این مجموعه، بازگشت زیبا بروفه به قاب تلویزیون پس از سال‌هاست. او در «دیار مادری» نقش «مرضیه» را ایفا می‌کند؛ شخصیتی که از چهره‌های تأثیرگذار داستان به شمار می‌رود.

در کنار او، سیاوش طهمورث، بازیگر توانمند و صاحب‌سبک سینما و تلویزیون، در نقش «عمو صادق» به ایفای نقش پرداخته است. بازیگری که همواره با نقش‌آفرینی‌های متفاوت و ماندگار خود مورد توجه مخاطبان قرار گرفته و این بار نیز با شخصیتی تازه در «دیار مادری» حضور یافته است. این سریال محصول سیمای استان‌ها است.

منبع: سیمافیلم

برچسب ها: سریال تلویزیونی ، سیمافیلم
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