رئیس کل دادگستری اصفهان از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال ۱۰۰ نفر از خائنین وطن که به انحای مختلف از جنایات دشمنان در ایران حمایت کرده بودند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در اجتماع مردمی با تقدیر از مردم انقلابی، از عمق بصیرت و حضور حماسی آنان در حمایت از آرمان‌های انقلاب تجلیل کرد.

وی گفت: از ابتدای انقلاب، دشمنان در جبهه‌های گوناگون خصومت خود را شدت بخشیدند؛ از جنگ تحمیلی ۸ ساله تا تحریم‌های گسترده، جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان، اما ملت ایران با تکیه بر ولایتمداری و ولایت‌پذیری، دشمنان را به زانو درآورده‌اند.

جعفری با گرامیداشت شهدا و مجاهدان، جهاد امروز را بالاترین ارزش دینی دانست و اظهار کرد: ملت ایران در برابر تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی و ایادی آنان ایستاده و با الگوی عاشورایی، حقانیت خود را اثبات می‌کند. 

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کشور خاطرنشان کرد: در شرایطی که بسیاری از افراد در میادین و خیابان‌ها و بسیاری از رزمندگان پای لانچر‌ها و در دیگر سنگر‌های دفاع از کشور در حال تلاش و جان‌فشانی هستند، افرادی سودجو با نیت کسب سود بیشتر، اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌کنند.

وی تاکید کرد: اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه زدن به معیشت مردم، بازی در زمین دشمن است و کسی که مرتکب این عمل مجرمانه می‌شود مانند فردی است که در اردوگاه دشمن علیه امنیت روانی و اقتصادی مردم کشور فعالیت می‌کند.

جعفری ادامه داد: دستگاه قضایی در کنار نهاد‌های نظارتی و دستگاه‌های متولی به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند و بدون هیچ مماشاتی با اخلال گران برخورد قاطعانه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: مصمم هستیم احکام صادره برخی از این اخلال‌گران را با قاطعیت اجرا کنیم تا اثر بازدارندگی داشته باشد.
 
وی از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال ۱۰۰ نفر از خائنین وطن که به انحای مختلف از جنایات دشمنان در ایران حمایت کرده بودند خبر داد و تاکید کرد: این روند در استان اصفهان ادامه خواهد یافت.جعفری از رسیدگی به پرونده‌های فتنه‌گران دی‌ماه ۱۴۰۴خبر داد و خاطرنشان کرد: اکثر متهمان اغتشاشات دیماه در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته و برخی از احکام صادره اجرا شده است.
برچسب ها: توقیف اموال ، دادگستری
خبرهای مرتبط
تشکیل ۴۶ پرونده برای انتخابات ۱۴۰۰ در اصفهان
در بسته حوادث امروز بخوانید؛
کشف انبار ۲۵ میلیاردی پوشاک قاچاق در اصفهان / دستگیری عامل برداشت غیر مجاز از حساب
توقیف اموال۳شهروند کاشانی مقیم خارج به اتهام همکاری با جریان‌های معاند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
برخورد اتوبوس و مینی‌بوس در کاشان/ ۱۸ نفر مصدوم شدند
دلیل حوادث غرق شدگی در رودخانه زاینده رود چیست؟