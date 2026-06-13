رسانه های مکزیکی تحلیل جالبی از دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - برخی رسانه‌های مکزیکی در مورد دیدار تیم‌های ایران و نیوزیلند در جام جهانی نوشتند: این دیدار در حالی در لس آنجلس برگزار می‌شود که ایرانی‌ها تهدید کردند در صورتی که مخالفان در استادیوم محل برگزاری حضور داشته باشند آنها بازی را متوقف خواهند کرد و این در حالی است که داور این دیدار از مکزیک است.

دیدار ایران و نیوزیلند در چارچوب رقابت‌های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه لس آنجلس برگزار خواهد شد و قضاوت این مسابقه بر عهده سزار راموس، داور سرشناس مکزیکی خواهد بود.

بر اساس اعلام فیفا، آلبرتو مورین کمک داور اول و مارکو بیسگرا کمک داور دوم این مسابقه هستند. همچنین یوسوکه آراکی از ژاپن به عنوان داور چهارم و جان میهارا به عنوان داور پنجم در این دیدار حضور خواهند داشت.

رسانه‌های مکزیکی برای این بازی از تیتر: «یک بازی داغ به راموس رسید» استفاده کردند.

برچسب ها: جام جهانی ۲۰۲۶ ، تیم ملی فوتبال ایران
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