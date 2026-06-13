۱۸۰ تن شیرخشک از شهرستان نجف آباد به خارج از کشور صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اداره دامپزشکی شهرستان نجفآباد از صادرات ۱۸۰ تن شیرخشک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد و گفت: این حجم از محمولههای صادراتی با رعایت دقیق الزامات بهداشتی و تحت نظارت مستقیم کارشناسان این اداره به کشورهای سوریه و آذربایجان صادر شده است.
میثم استکی افزود: نظارت مستمر کارشناسان دامپزشکی بر روند تولید، نمونهبرداری از محمولههای شیرخشک صادراتی و پایش بهداشتی مراحل انتقال شیر خام از دامداریهای صنعتی به کارخانههای تولید شیرخشک، نقش مهمی در تحقق صادرات این محصول داشته است.
وی گفت: رعایت الزامات بهداشتی و قرنطینهای در کارخانههای تولید شیرخشک شهرستان نجفآباد، زمینه اخذ تأییدیههای صادراتی را فراهم کرده و بر همین اساس، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۱۸۰ تن شیرخشک از مبدأ این شهرستان به کشورهای سوریه و آذربایجان صادر شده است.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان نجف آباد همچنین با اشاره به اهمیت رعایت ضوابط دامپزشکی در واحدهای متقاضی صادرات بیان کرد: کارخانههای فعال در این حوزه باید از اجرای کامل دستورالعملها و ضوابط بهداشتی در واحدهای خود اطمینان حاصل کنند تا پس از انجام ممیزی رسمی توسط واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان و معرفی مسئول فنی بهداشتی دامپزشکی، فرآیند ایجاد کد صادراتی IR برای آنها انجام شود.