باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - الهیاری، مدیرکل دفتر حملونقل مسافری سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به آغاز طرح سفرهای تابستانی اظهار کرد: همزمان با اجرای این طرح، هر ساله شاهد افزایش تقاضا برای استفاده از ناوگان حملونقل عمومی جادهای از سوی هموطنان هستیم و بر همین اساس برنامهریزیهای لازم برای تأمین ناوگان مورد نیاز انجام شده است.
وی افزود: بخش عمده سفرها در قالب سرویسهای عادی و برنامهای که شرکتهای حملونقل تعریف کردهاند انجام میشود، اما در مقاصدی که با افزایش تقاضا مواجه باشند، شرکتها مکلف و آماده هستند متناسب با نیاز مسافران، سرویسهای فوقالعاده تعریف کرده و ناوگان مورد نیاز را تأمین کنند.
الهیاری با اشاره به راهکارهای تسهیل تهیه بلیت برای مسافران گفت: مردم میتوانند علاوه بر مراجعه حضوری به دفاتر شرکتهای حملونقل مستقر در پایانههای مسافری، از طریق سکوها و وبسرویسهای اختصاصی و مشترک شرکتها، سامانه اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری کشور و سامانه کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی حملونقل مسافر کشور، به صورت برخط نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.
وی ادامه داد: در شرایطی که ظرفیتهای موجود تکمیل شود، امکان ثبت درخواست و ایجاد فهرست انتظار نیز فراهم شده تا جامعه متقاضی خدمات ناوگان شناسایی و خدمات مورد نیاز در اختیار مسافران قرار گیرد.
مدیرکل دفتر حملونقل مسافری سازمان راهداری و حملونقل جادهای درباره نظارت بر سفرهای تابستانی نیز گفت: همکاران ما با اولویت بالا در پایانههای مسافری حضور دارند و از طریق دفاتر نمایندگی مستقر در این پایانهها، بر نحوه فعالیت شرکتها و رانندگان و کیفیت ارائه خدمات نظارت میکنند.
وی افزود: همچنین عوامل پلیس راهور فراجا در طول محورهای مواصلاتی، پاسگاههای پلیس راه و نقاط مهم تردد، اقدامات کنترلی و نظارتی لازم را برای ارتقای ایمنی سفرها انجام میدهند.
الهیاری با اشاره به سامانههای ارتباطی سازمان راهداری گفت: سامانه تلفنی ۱۴۱ و وبسایت سازمان به نشانی ۱۴۱.ir آماده دریافت انتقادات، پیشنهادات و پیگیری درخواستهای مسافران درباره کیفیت و نحوه ارائه خدمات حملونقل جادهای است و موضوعات مطرحشده براساس پروتکلهای مشخص بررسی و نتیجه به مسافران اعلام میشود.