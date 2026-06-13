باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانه دولتی KCNA کره شمالی روز شنبه اعلام کرد وزارت امور خارجه کره شمالی تصمیم ایالات متحده برای تصویب فروش موشک‌های پیشرفته هوا به هوا و تجهیزات مرتبط با آن به کره جنوبی را محکوم کرد و هشدار داد که این اقدام تنش‌ها در شبه جزیره کره را بدتر خواهد کرد.

مدیرکل سیاست خارجی این وزارتخانه در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری رسمی کره شمالی منتشر شد، گفت که همکاری نظامی بین واشنگتن و سئول علیرغم آنچه نگرانی بین‌المللی در مورد افزایش تنش‌ها در داخل و اطراف شبه جزیره خوانده می‌شود، «به طور سیستماتیک تقویت می‌شود».

این مقام رسمی به تایید وزارت امور خارجه ایالات متحده برای فروش نظامی خارجی نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلاری موشک‌های پیشرفته هوا به هوا و تجهیزات مرتبط به کره جنوبی به عنوان آخرین نمونه اشاره کرد.

این مقام رسمی گفت: «صادرات تسلیحات ایالات متحده، صادرات جنگ است» و افزود که کره شمالی به تقویت بازدارندگی دفاعی خود برای حفظ تعادل قدرت منطقه‌ای ادامه خواهد داد.

کره شمالی به طور معمول از همکاری نظامی ایالات متحده و کره جنوبی به عنوان آمادگی برای جنگ انتقاد می‌کند.

منبع: رویترز