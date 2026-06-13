رئیس دانشگاه علم و صنعت گفت: استاد تراز انقلاب اسلامی باید تلفیقی از کارآمدی علمی و اخلاق‌مداری باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- آیین نکوداشت سی و سومین اعضای هیئت علمی نمونه کشوری، امروز با حضور  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سخنگوی دولت، رؤسای دانشگاه‌ها، معاونین وزارت علوم و جمعی از اساتید برجسته کشوری به میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

شکریه، رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران در این آئین ویژگی‌های بارز یک استاد را شامل کارآمدی در تدریس، نظم، جذابیت کلاس، بهره‌گیری از آزادی آکادمیک و ترویج تفکر نقادانه دانست و گفت: این اساتید در مقام متفکران کشور، باید در پیشبرد اقتصاد نیز نقش‌آفرینی کنند.

شکریه همچنین به موضوع عدالت آموزشی اشاره کرد و افزود: شفافیت در نمره‌دهی و رعایت عدالت در محیط دانشگاه از وظایف اصلی استاد است که مستقیماً به ارتقای جایگاه علمی دانشگاه کمک می‌کند.

رئیس دانشگاه علم و صنعت با تأکید بر اهمیت الگوی رفتاری در محیط‌های آموزشی تصریح کرد: در فرهنگ دینی و اسلامی، استاد علاوه بر انتقال دانش، باید معلم اخلاق باشد و پیش از تدریس، با رفتار و کردار خود درس اخلاق را به دانشجویان منتقل کند.

برچسب ها: استاد نمونه کشوری ، هیات علمی
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