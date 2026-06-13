باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بیمارستان نیایش یک مرکز درمانی در حال احداث در شهر خرم‌آباد است که طبق طرح‌های اعلام‌شده، قرار است یک بیمارستان بزرگ و تخصصی با ظرفیت حدود ۶۰۰ تخت بستری باشد. این عدد در گزارش‌های مختلف بین حدود ۵۷۷ تا ۶۱۵ تخت ذکر شده است که نشان‌دهنده وسعت پروژه است.

هدف اصلی از ساخت این بیمارستان، افزایش سرانه تخت بیمارستانی و کاهش فشار بر بیمارستان‌های فعلی خرم‌آباد است. به دلیل مسائل مربوط به تأمین اعتبار و منابع مالی، تکمیل نهایی پروژه با تأخیر‌هایی همراه بوده است.

در برخی دوره‌ها نیز اعلام شده که با تزریق بودجه و تسهیلات بانکی، روند ساخت سرعت گرفته و پروژه وارد مراحل پایانی شده است.

بیمارستان نیایش از چند جهت برای استان لرستان اهمیت دارد از جمله افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی استان، کاهش اعزام بیماران به شهر‌های دیگر، ارتقای خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی در خرم‌آباد، تبدیل شدن به یکی از مراکز درمانی اصلی غرب کشور این موارد هستند.

با بهره‌برداری از این بیمارستان، انتظار می‌رود بخش مهمی از نیاز‌های درمانی استان به‌صورت داخلی تأمین شود و وابستگی به مراکز درمانی خارج از استان کاهش یابد.

مهم‌ترین چالش‌های پروژه در سال‌های گذشته شامل کمبود یا تأخیر در تأمین اعتبارات دولتی، وابستگی به منابع مالی ملی و تسهیلات بانکی، کندی روند اجرای برخی مراحل عمرانی، تغییر زمان‌بندی‌های متعدد برای بهره‌برداری بوده است. این عوامل باعث شده‌اند زمان افتتاح پروژه چندین بار به تعویق بیفتد.

پیشرفت بیش از ۶۰ درصدی بیمارستان نیایش خرم‌آباد / بهره‌برداری تا پایان ۱۴۰۶

سمانه حسن‌پور، رئیس سازمان برنامه و بودجه لرستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به آخرین وضعیت این طرح گفت: بیمارستان نیایش که هم‌اکنون توسط پروژه خاتم در حال احداث است، یکی از پروژه‌های مهم حوزه سلامت استان به شمار می‌رود که با هدف ارتقای زیرساخت‌های درمانی و افزایش ظرفیت خدمات بیمارستانی در حال اجراست.

وی افزود: برای اجرای این پروژه در مجموع ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب در نظر گرفته شده است که تنها در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۶۲۲ میلیارد تومان به آن اختصاص یافته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده اولویت‌دار بودن این طرح در برنامه‌های توسعه‌ای استان است.

به گفته حسن‌پور، با تأمین اعتبارات و ادامه روند فعلی عملیات اجرایی، پیش‌بینی می‌شود ساختمان بیمارستان تا پایان سال ۱۴۰۶ به طور کامل تکمیل شود و به مرحله بهره‌برداری برسد.

بیمارستان نیایش یکی از پروژه‌های مهم درمانی لرستان محسوب می‌شود که با تکمیل آن، انتظار می‌رود بخشی از فشار موجود بر مراکز درمانی استان کاهش یافته و سطح خدمات به بیماران به شکل محسوسی ارتقا یابد.

بیمارستان نیایش خرم‌آباد یک پروژه مهم و استراتژیک در حوزه سلامت استان لرستان است که هدف آن ارتقای زیرساخت‌های درمانی و افزایش ظرفیت خدمات پزشکی است. با وجود پیشرفت قابل توجه ساخت، هنوز تکمیل نهایی آن وابسته به تأمین بودجه و رفع برخی موانع اجرایی است. با بهره‌برداری از این مرکز، انتظار می‌رود تحول مهمی در خدمات درمانی خرم‌آباد و استان ایجاد شود.