در پی وقوع زلزله قدرتمند در جنوب فیلیپین، تعداد کشته‌ها به ۶۱ نفر رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقامات فیلیپین روز شنبه اعلام کردند که تعداد کشته‌شدگان زلزله قدرتمندی که اوایل این هفته جنوب فیلیپین را لرزاند، به ۶۱ نفر افزایش یافته است در حالی که تیم‌های جست‌و‌جو و نجات به عملیات خود در مناطق آسیب‌دیده میندانائو ادامه می‌دهند.

دفتر دفاع مدنی (OCD) اعلام کرد که پس از کشف اجساد بیشتر در مناطق آسیب‌دیده، تعداد کشته‌شدگان افزایش یافته است. خبرگزاری GMA News اعلام کرد که ۳۳ نفر مفقود و ۱۲۲۱ نفر زخمی شده‌اند.

مقامات اعلام کردند که عملیات جست‌و‌جو، نجات و بازیابی همچنان ادامه دارد و تیم‌های اورژانس همچنان به دنبال بازماندگان و نجات قربانیانی هستند که در اثر رانش زمین و فروریختن سازه‌ها به دام افتاده‌اند.

مرکز نظارت و اطلاعات عملیات واکنش به بلایا (DROMIC) گزارش داد که این زلزله ۵۵۳،۰۶۸ نفر را در منطقه میندانائو تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش روزنامه فیلیپین دیلی اینکوایرر، حدود ۹۳۹۳ نفر در مراکز تخلیه اقامت دارند، در حالی که ۵۴،۲۷۴ نفر به دنبال سرپناه موقت با اقوام و دوستان خود در خارج از مراکز تخلیه رسمی هستند.

ارزیابی‌های اولیه خسارات نشان می‌دهد که ۸۸۶۵ خانه ویران شده و ۳۶،۶۹۱ خانه دچار خسارت جزئی شده‌اند.

تلاش‌های نجات به دلیل پس‌لرزه‌ها، ساختمان‌های ناپایدار و جاده‌های آسیب‌دیده با مشکل مواجه شده است و دسترسی امدادگران به برخی از جوامع آسیب‌دیده را دشوار می‌کند.

زلزله ۷.۸ ریشتری اوایل این هفته در سواحل میندانائو رخ داد و باعث وحشت گسترده و خسارات گسترده به خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های عمومی شد.

شهر جنرال سانتوس و بخش‌هایی از استان سارانگانی از جمله مناطقی هستند که بیشترین آسیب را دیده‌اند و همین امر باعث شده است که مقامات برای تسریع تلاش‌های امداد و نجات، وضعیت فاجعه‌بار اعلام کنند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: زلزله ، حوادث طبیعی
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