باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - آیین نکوداشت سی و سومین اعضای هیئت علمی نمونه کشوری، امروز با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سخنگوی دولت، رؤسای دانشگاهها، معاونین وزارت علوم و جمعی از اساتید برجسته کشوری به میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.
در این مراسم علی خاکیصدیق، رئیس مرکز هیئتهای امنا و ممیزه وزارت علوم در مراسم تجلیل از اساتید نمونه با تأکید بر گستردگی شاخصهای ارزیابی گفت: معیارهای انتخاب تنها به حوزه آموزش محدود نمیشود، بلکه فعالیتهای پژوهشی، فناوری، اجرایی و همچنین فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز در این ارزیابیها لحاظ میشود.
وی همچنین با ارائه آمارهای مربوط به سال جاری، اعلام کرد: در مجموع ۱۱۷ پرونده از ۴۰ دانشگاه و مرکز پژوهشی در پنج گروه تخصصی علوم پایه، انسانی، مهندسی، دامپزشکی و هنر و معماری مورد بررسی قرار گرفت.
خاکیصدیق با اشاره به حضور خانوادههای اساتید شهید در این مراسم، بر اهمیت تکیه بر توان علمی و پژوهشی برای دستیابی به آیندهای روشنتر برای کشور تأکید کرد.
رئیس مرکز هیئتهای امنا و ممیزه وزارت علوم گفت: تمرکز دشمن بر مراکز پژوهشی، دانشگاهها و اساتید در سالهای اخیر، نشاندهنده این واقعیت است که قدرت و توان کشور در این حوزهها متمرکز شده است.
وی با تبیین روند انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه، تصریح کرد: مهمترین شرط لازم برای انتخاب استاد نمونه، برخورداری از صلاحیت علمی است، اما در کنار آن، صلاحیتهای فردی، اخلاقی و سایر شرایط لازم نیز در فرآیند انتخاب مورد توجه قرار میگیرد.
خاکیصدیق در ادامه با تشریح مراحل اجرایی این فرایند، افزود: انتخاب نهایی از میان جمع زیادی از اساتید برجسته کشور، کار دشوار و حساسی است. پروندههای معرفی شده از سوی دانشگاهها بر اساس سهمیه قانونی (یک نفر به ازای هر ۱۰۰ عضو هیئت علمی)، در گروههای تخصصی مورد ارزیابی دقیق قرار میگیرند.