رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم با تأکید بر جایگاه استراتژیک دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در پیشرفت کشور، از معیار‌های سخت‌گیرانه و جامع برای انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آیین نکوداشت سی و سومین اعضای هیئت علمی نمونه کشوری، امروز با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سخنگوی دولت، رؤسای دانشگاه‌ها، معاونین وزارت علوم و جمعی از اساتید برجسته کشوری به میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

در این مراسم علی خاکی‌صدیق، رئیس مرکز هیئت‌های امنا و ممیزه وزارت علوم در مراسم تجلیل از اساتید نمونه با تأکید بر گستردگی شاخص‌های ارزیابی گفت: معیارهای انتخاب تنها به حوزه آموزش محدود نمی‌شود، بلکه فعالیت‌های پژوهشی، فناوری، اجرایی و همچنین فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز در این ارزیابی‌ها لحاظ می‌شود.

وی همچنین با ارائه آمارهای مربوط به سال جاری، اعلام کرد: در مجموع ۱۱۷ پرونده از ۴۰ دانشگاه و مرکز پژوهشی در پنج گروه تخصصی علوم پایه، انسانی، مهندسی، دامپزشکی و هنر و معماری مورد بررسی قرار گرفت.

خاکی‌صدیق با اشاره به حضور خانواده‌های اساتید شهید در این مراسم، بر اهمیت تکیه بر توان علمی و پژوهشی برای دستیابی به آینده‌ای روشن‌تر برای کشور تأکید کرد.

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و ممیزه وزارت علوم گفت: تمرکز دشمن بر مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و اساتید در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده این واقعیت است که قدرت و توان کشور در این حوزه‌ها متمرکز شده است.

وی با تبیین روند انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه، تصریح کرد: مهم‌ترین شرط لازم برای انتخاب استاد نمونه، برخورداری از صلاحیت علمی است، اما در کنار آن، صلاحیت‌های فردی، اخلاقی و سایر شرایط لازم نیز در فرآیند انتخاب مورد توجه قرار می‌گیرد.

خاکی‌صدیق در ادامه با تشریح مراحل اجرایی این فرایند، افزود: انتخاب نهایی از میان جمع زیادی از اساتید برجسته کشور، کار دشوار و حساسی است. پرونده‌های معرفی شده از سوی دانشگاه‌ها بر اساس سهمیه قانونی (یک نفر به ازای هر ۱۰۰ عضو هیئت علمی)، در گروه‌های تخصصی مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرند.

برچسب ها: اعضای هیئت علمی ، استاد نمونه
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