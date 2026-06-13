به مناسبت اولین سالگرد جنگ ۱۲ روزه ۲۳ خرداد، فیلم سینمایی «ناجی علی» و «مزرعه پدری» شنبه شب از شبکه نمایش پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم «ناجی علی» محصول سال ۱۹۹۱ و ساخته کارگردان مصری عاطف طیب شنبه شب ساعت ۱۹ پخش خواهد شد. 

این فیلم داستان زندگی ناجی علی کاریکاتوریست فلسطینی را روایت می‌کند که از هنرمندان شاخص فلسطین است.

فیلم سینمایی «مزرعه پدری» به کارگردانی رسول ملاقلی پور شنبه ۲۳ خرداد ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود.

این فیلم داستان نویسنده‌ای به نام محمود است که به خاطر بررسی آخرین رمانش (مزرعه پدری) از سوی یک تشکل دانشجویی در دزفول همراه خانواده‌اش به این شهر می‌رود. او رابطه‌ای بسیار عمیق و نزدیک با فرزندان و همسرش دارد، اما در میانه‌های نشست یکی از دانشجویان به کشته شدن همسر و فرزندانش در اثر حمله توپخانه دشمن در سال‌های ابتدایی جنگ تحمیلی اشاره می‌کند که موجب تغییر ناگهانی شرایط روحی محمود می‌شود و با بازگشت به گذشته خاطرات حضورش در صحنه‌های نبرد را مرور می‌کند و... 

جمشید هاشم‌پور، مهدی احمدی، آتنه فقیه نصیری، قاسم زارع، قربان نجفی، حسن عباسی، علی اسکندری و سیروس همتی بازیگران اصلی «مزرعه پدری» هستند.

برچسب ها: فیلم سینمایی ، تلویزیون
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