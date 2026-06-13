باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رژیم صهیونیستی دستور آوارگی اجباری ۲۰ شهر و روستای لبنان را صادر کرده است. دستور آوارگی اجباری شامل دیرالزهرانی، النمیریه، الشرقیه، الدویر، هاروف، حبوش، کفرجوز، زبدین (نبطیه)، نبطیه التحتا، نبطیه الفوقه، کفر رومان، المحمودیه، ساجد (جزین)، ریحان، عرفتا، کفرشوبا، ملکی، اللویزه (جزین)، جرجوه و عرب سلیم می‌شود.

ارتش اسرائیل به ساکنان دستور داد که فوراً خانه‌های خود را ترک کرده و به «شمال رودخانه زهرانی» نقل مکان کنند.

در همین حال خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داد که ارتش اسرائیل با وجود آتش‌بس، خانه‌ها و ساختمان‌های دولتی را در شهر بنت جبیل در جنوب لبنان تخریب کرده است.

خبرگزاری ملی دولتی لبنان روز شنبه گزارش داد که حملات مداوم ارتش اسرائیل در جنوب لبنان منجر به شهادت یک نفر در شهرداری معرکه در منطقه صور شده است.

این خبرگزاری افزود که حملات سحرگاهی همچنین خانه‌ها و ساختمان‌های دولتی را در شهر بنت جبیل در استان نبطیه ویران کرده است.

اسرائیل از دوم مارس حمله‌ای را به لبنان آغاز کرده است که علاوه بر آواره کردن بیش از ۱ میلیون نفر، بیش از ۳۷۰۰ نفر را به شهادت رسانده و بیش از ۱۱۴۸۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.

علیرغم آتش‌بس در ۱۷ آوریل، تل‌آویو با گلوله‌باران روزانه و تخریب گسترده خانه‌ها در ده‌ها روستا به حملات خود ادامه داده است.

منبع: الجزیره