باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هیئات مذهبی استان فارس با صدور اطلاعیه‌ای ضمن دعوت از عموم مردم و هیئات مذهبی برای برگزاری باشکوه مراسم عزاداری ماه محرم و صفر ۱۴۴۸ (خرداد ۱۴۰۵)، بر ضرورت تبیین پیوند ناگسستنی قیام عاشورا با آرمان‌های شهدای جبهه مقاومت تاکید کرد.

در این اطلاعیه با گرامیداشت یاد و خاطره امام حسین (ع) و یاران باوفایش، فضای امروز ایران را مزین به فرهنگ عاشورایی دانست و تصریح کرد: در ایرانِ عاشورایی، تقویم معنای ویژه‌ای دارد و هر روز، روزِ ایستادگی در برابر ظلم است.

شعار محوری: «در خیمه حسینیم، خون‌خواه و جان‌فدائیم»

این شورا با انتخاب شعار «در خیمه حسینیم، خون‌خواه و جان‌فدائیم» برای ایام عزاداری امسال، از تمامی خادمان، پیرغلامان و مداحان خواست تا با وحدت و اخلاص، عظمت فرهنگ عاشورا را به رخ جهانیان بکشند.

بر اساس این بیانیه، هیئات مذهبی باید با بصیرت‌افزایی، پیوند عمیق میان نسل جوان و راه شهدا –از شهدای دشت کربلا تا شهدای غزه، لبنان و سوریه– را به روشنی ترسیم کنند.

شورای هیئات مذهبی استان فارس موارد ذیل را به عنوان سرفصل‌های اصلی برنامه‌های امسال ابلاغ کرد:

مشارکت حداکثری و سنت‌گرایی: پرهیز از موازی‌کاری، استفاده از ظرفیت جوانان و نوجوانان و اهتمام به برپایی عزاداری‌های سنتی و اصیل.

گرامیداشت مقام شهدا: محوریت یافتن مجالس با یاد و نام شهدای کربلا، قائد شهید امت و شهدای سرافراز جبهه مقاومت.

حمایت از آرمان قدس: طنین‌انداز شدن فریاد استکبارستیزی (مرگ بر آمریکا و اسرائیل) و تبیین تفکر مقاومت به عنوان یک آرمان انسانی و اخلاقی.

در بخش پایانی این اطلاعیه، نکات حائز اهمیتی برای برگزاری مطلوب مراسم اعلام شده است که اهم آنها عبارتند از:

انضباط و ایمنی: رعایت سقف زمانی مراسم تا ساعت ۱۲ شب، رعایت الزامات ایمنی و بهداشتی، همکاری با بازرسان آتش‌نشانی و علوم پزشکی و عدم استفاده از انشعابات غیرمجاز برق.

هماهنگی‌های میدانی: لزوم هماهنگی هیئات برای ورود به اماکن مقدس به‌ویژه حرم مطهر شاهچراغ (ع) با نیرو‌های انتظامی و بازرسان شورای هیئات مذهبی.

مراقبت‌های امنیتی: تاکید بر هوشیاری در برابر رفتار‌های مشکوک، بیمه کردن اماکن مذهبی، نظارت بر نذورات و حفاظت از اموال هیئت.

هنجار‌های فرهنگی: توجه ویژه مسئولان هیئات به رعایت پوشش‌های مناسب توسط شرکت‌کنندگان و انجام تذکر لسانی در خصوص رعایت حجاب در ورودی مساجد و حسینیه‌ها.

شورای هیئات مذهبی استان فارس در پایان این اطلاعیه، خواستار تداوم برنامه‌های مذهبی تا پایان ماه‌های محرم و صفر شد و برای جبهه مقاومت و ایران سرافراز آرزوی پیروزی کرد.

منبع: هیئات مذهبی فارس