از استعدادسنجی تا اشتغال پایدار؛ ارائه ۱۲۰ سرفصل خدماتی به زنان سرپرست خانوار در البرز

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سمیه وادیخیل، مشاور بانوان مدیرکل و رئیس مرکز حمایتهای ادارهکل کمیته امداد استان البرز، با حضور در برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» به تبیین چالشها و فرصتهای پیش روی زنان سرپرست خانوار در این استان پرداخت.
وادیخیل با اشاره به آمار قابل تأمل در این حوزه اظهار داشت: در حالی که به طور میانگین ۵۴ درصد از مددجویان کمیته امداد در سطح کشور را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهند، این رقم در استان البرز به ۷۶ درصد میرسد که نشاندهنده اهمیت ویژه تمرکز بر مسائل بانوان در این منطقه است.
وی با تاکید بر لزوم توانمندسازی خانوادهها با هدف ایجاد درآمد باثبات و حفظ تکریم آنان، افزود: کمیته امداد در قالب ۱۱۷ برنامه و ۱۲۰ سرفصل خدماتی، بستههای متنوعی را در حوزههای معیشتی، حمایتی، اشتغال و کارآفرینی به جامعه هدف ارائه میدهد.
وی در برنامه زنده تلویزیونی ادامه داد: با این حال، باید پذیرفت که نوسانات اقتصادی جاری بر اثربخشی این بستهها تأثیرگذار است و فقر حاکم بر این قشر، ابعاد پیچیدهای دارد که به ویژه در مناطق حاشیهنشین نمود بیشتری پیدا میکند.
رئیس مرکز حمایتهای کمیته امداد البرز درباره فرآیند اشتغالزایی برای مددجویان گفت: تمامی افراد تحت پوشش در رده سنی ۱۸ تا ۶۵ سال که توانایی اشتغال دارند، متناسب با درخواست و توانمندی خود در مسیر شغلی قرار میگیرند. ما ابتدا با ارائه مشاوره فردی و ارجاع به کلینیکهای تخصصی، مرحله استعدادسنجی را انجام میدهیم تا مشخص شود فرد به دنبال مشاغل خرد است یا اشتغال پایدار.
وادیخیل با تأکید بر محوریت خانواده در تمامی طرحهای حمایتی، خاطرنشان کرد: برای حفظ نهاد خانواده، بهویژه برای افراد غیربومی که امکان نگهداری از فرزندان خود را در خارج از منزل ندارند، طرح راهبر شغلی پیشبینی شده است. در این مدل، مواد اولیه و کار در منزل به بانوان تحویل داده شده و نهاد راهبر، مسئولیت بازاریابی و فروش محصولات را بر عهده میگیرد تا دغدغه فروش از دوش این بانوان برداشته شود.
وی در پایان برنامه زنده نگاه مردم تأکید کرد: تمامی فعالیتهای این نهاد بر اساس احکام و برنامههای ابلاغی استانی و شهرستانی و با هدف تبدیل مددجویان از مصرفکننده به تولیدکنندگان توانمند دنبال میشود.