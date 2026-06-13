جابجایی ۹۱۳ پایه برق محدودکننده تردد در تهران

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران از جابجایی ۹۱۳ پایه برق محدودکننده تردد در سطح شهر طی سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، تلاش می‌کنیم تا پایان سال ۱۴۰۵ تمامی پایه‌های معارض و محدودکننده تردد در معابر شهری تعیین تکلیف شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش اداره روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان نوسازی شهرداری تهران، علی‌اصغر کمالی‌زاده با اشاره به برنامه چهارساله رفع معارضات شهری اظهار کرد: در ابتدای اجرای این برنامه، ۲ هزار و ۸۲۸ پایه برق محدودکننده تردد در سطح شهر تهران شناسایی و احصا شد. این موضوع در قالب برنامه اقدام مشترک ستاد بازآفرینی کلانشهر تهران در دستور کار دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت توزیع برق قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های اعتباری شرکت‌های توزیع برق، مسئولیت اصلی اجرای این طرح بر عهده شهرداری تهران قرار گرفت و از طریق مناطق ۲۲گانه و با راهبری سازمان نوسازی شهرداری تهران پیگیری شد.

کمالی‌زاده ادامه داد: از مجموع پایه‌های شناسایی‌شده، تاکنون ۱۵۹۸ پایه جابه‌جا شده که از این تعداد، ۹۱۳ پایه تنها در سال ۱۴۰۴ جابجا و اصلاح شده‌اند. این در حالی است که هدف‌گذاری اولیه برای سال جاری جابجایی حدود ۸۵۰ پایه بود که با حمایت‌های اعتباری و تلاش و همراهی مناطق شهرداری، عملکردی فراتر از برنامه محقق شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با تقدیر از عملکرد مناطق شهرداری در اجرای این طرح گفت: منطقه ۱۷ با جابجایی بیش از ۲۰۰ پایه برق، رتبه نخست را در این حوزه به خود اختصاص داده است. پس از آن، منطقه ۱۲ با جابجایی بیش از ۱۰۰ پایه و همچنین مناطق ۹، ۱۶ و ۱۳ عملکرد قابل توجهی در پیشبرد این برنامه داشته‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌های سال آینده خاطرنشان کرد: برای سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است تا با جابجایی پایه‌های باقی‌مانده، موضوع پایه‌های محدودکننده تردد به طور کامل از سطح شهر تهران رفع شود. در همین راستا، فرآیند‌ها و شیوه‌نامه اجرایی این طرح توسط سازمان نوسازی تدوین و به تمامی مناطق ۲۲گانه ابلاغ شده است.

کمالی‌زاده تصریح کرد: همزمان با تدقیق آمار و اطلاعات موجود در مناطق، برنامه‌ای منسجم برای ادامه عملیات اجرایی در دست اقدام است و در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز، تمامی معابر نیازمند رفع معارض بازگشایی شده و نفوذپذیری و دسترسی در بافت‌های شهری به شکل محسوسی ارتقا خواهد یافت.

برچسب ها: تیر چراغ برق ، شهرداری
خبرهای مرتبط
معاون شهردار تهران:
مردم نگران کمبود کالا نباشند/ نیازی به ذخیره‌سازی خانگی وجود ندارد
تعمیر ۹۲ درصد از واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ در منطقه یک تهران طی ۹۰ روز
پایان عملیات عمرانی پارکینگ نیایش/ اولین پارکینگ- پناهگاه تهران افتتاح می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۳۰هزار خانواده مددجو صاحب نیروگاه خورشیدی شدند
فرد مرتبط با عناصر جاسوسی خارج از کشور دستگیر شد
تشریح اقدامات پلیس راهور در دوران جنگ تحمیلی
ترافیک سنگین در هراز و محور‌های منتهی به تهران/ مه‌گرفتگی در جاده‌های شمالی
دستگیری عامل اخاذی با جعل عنوان مأمور پلیس + فیلم
برخورد قانونی محیط زیست با صید کوسه ماهیان و سفره ماهیان خلیج فارس
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات راهکار پیشگیری از معاملات معارض
جابجایی ۹۱۳ پایه برق محدودکننده تردد در تهران
آخرین اخبار
جابجایی ۹۱۳ پایه برق محدودکننده تردد در تهران
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات راهکار پیشگیری از معاملات معارض
دستگیری عامل اخاذی با جعل عنوان مأمور پلیس + فیلم
برخورد قانونی محیط زیست با صید کوسه ماهیان و سفره ماهیان خلیج فارس
ترافیک سنگین در هراز و محور‌های منتهی به تهران/ مه‌گرفتگی در جاده‌های شمالی
فرد مرتبط با عناصر جاسوسی خارج از کشور دستگیر شد
تشریح اقدامات پلیس راهور در دوران جنگ تحمیلی
۳۰هزار خانواده مددجو صاحب نیروگاه خورشیدی شدند
ثبت‌نام حج آینده زودتر انجام خواهد شد
ارائه ۱.۷ میلیون خدمت شماره‌گذاری در شرایط ویژه کشور
وزش باد و گردوخاک در انتظار تهران
مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» تمدید شد
پرسپولیس در روز‌های جنگ کنار مردم بود/ آماده برگزاری مسابقات لیگ هستیم
بازگشت ۷۶ درصد حجاج ایرانی به کشور/ انجام ۹۸ پرواز حج تا پایان ۲۱ خرداد
یک تصادف فوتی در پایتخت در هفته سوم خرداد
ورزش نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اجتماعی دارد/ بازسازی اماکن ورزشی آسیب‌دیده در دستور کار شهرداری
اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های شمالی از ساعت ۱۲ امروز