باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - وانپلاس از گوشی هوشمند جدیدی رونمایی کرد که دارای مشخصات فنی برتر و فناوری پیشرفته، از جمله دوربینهای عالی است.
وانپلاس توربو ۶ X پرو دارای بدنه مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبهبندی IP۶۸/IP۶۹K است. ابعاد آن ۱۶۲.۶ در ۷۷.۶ در ۸.۸ میلیمتر و وزن آن ۲۱۳ گرم است.
صفحه نمایش ۶.۷۸ اینچی AMOLED آن دارای وضوح ۱۲۷۲ در ۲۷۷۲ پیکسل، نرخ تازهسازی ۱۴۴ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۴۵۰ پیکسل در هر اینچ و روشنایی تا ۶۵۰۰ نیت است.
این دستگاه اندروید ۱۶ با رابط کاربری ColorOS ۱۶ را اجرا میکند و از پردازنده Mediatek Dimension ۷۴۰۰ Super، پردازنده گرافیکی Mali G۶۱۵، ۸/۱۲ گیگابایت رم و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره میبرد.
دوربین اصلی آن از نوع دوگانه با وضوح (۵۰+۸) مگاپیکسل است که قادر به ضبط ویدیوی ۴K میباشد و دوربین جلوی آن ۱۶ مگاپیکسل است.
این دستگاه همچنین دارای دو درگاه سیم کارت، پورت USB Type-C ۲.۰، NFC، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش، فناوری مادون قرمز برای کنترل از راه دور لوازم الکترونیکی و یک باتری بزرگ ۸۰۰۰ میلی آمپر ساعتی با شارژ سریع ۸۰ واتی است.
منبع: gsmarena