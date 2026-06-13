معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی بر نقش مؤثر سرمایه انسانی متخصص در پیشبرد اهداف پژوهشی و فناورانه تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، زهرا شیخی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، به همراه شماری از مدیران این معاونت با حضور در سازمان جهاد دانشگاهی تهران، از بخشها و ظرفیتهای علمی، پژوهشی و فناورانه بازدید کرد و با اعضای هیأت علمی و پژوهشگران این سازمان دیداری صمیمی داشت.
در جریان این بازدید، ضمن آشنایی با فعالیتها، دستاوردها و برنامههای در حال اجرای سازمان، گزارشی از عملکرد واحدهای مختلف پژوهشی ارائه شد و زمینههای توسعه همکاریها و ارتقای فعالیتهای علمی و فناورانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین نشست صمیمانهای با حضور دکتر شیخی، مدیران همراه، اعضای هیأت علمی، مدیران و کارشناسان پژوهشی سازمان برگزار شد. در این نشست، حاضران دیدگاهها، پیشنهادها، دغدغهها و تجربیات خود در حوزههای مختلف پژوهش و فناوری را بیان کردند.
معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی با قدردانی از تلاشهای اعضای هیأت علمی، مدیران و پژوهشگران سازمان، بر نقش مؤثر سرمایه انسانی متخصص در پیشبرد اهداف پژوهشی و فناورانه تأکید کردند.
این بازدید در فضایی صمیمی و سازنده برگزار شد و زمینهای برای هماندیشی، تبادل تجربیات و تقویت همکاریهای علمی و پژوهشی فراهم آورد.