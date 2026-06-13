سقوط هواپیمای ترابری ارتش هند + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0628\u0631\u06cc \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0631\u0648\u0633\u06cc \u0645\u062a\u0639\u0644\u0642 \u0628\u0647 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0647\u0646\u062f \u062d\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0627\u0644\u062a \u0622\u0633\u0627\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0633\u0642\u0648\u0637 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u062d\u0631\u06cc\u0642 \u0634\u062f. \u0639\u0644\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0646\u062d\u0647 \u0647\u0646\u0648\u0632 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n