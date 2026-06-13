باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سقوط هواپیمای ترابری ارتش هند + فیلم

هواپیمای ترابری نظامی «آنتونوف‌ای‌ان-۳۲» نیروی هوایی هند، حین فرود در ایالت آسام سقوط کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواپیمای ترابری نظامی روسی متعلق به ارتش هند حین فرود در ایالت آسام این کشور سقوط کرد و دچار حریق شد. علت این سانحه هنوز اعلام نشده است.

مطالب مرتبط
سقوط هواپیمای ترابری ارتش هند + فیلم
young journalists club

سقوط هواپیما در یک منطقه مسکونی آمریکا + فیلم

سقوط هواپیمای ترابری ارتش هند + فیلم
young journalists club

سقوط هواپیما در ایتالیا + فیلم

سقوط هواپیمای ترابری ارتش هند + فیلم
young journalists club

۴ کشته بر اثر سقوط هواپیما سبک در ایلینوی آمریکا+ فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
خشم کاربران از جنایت لامرد + فیلم
۱۷۸۶

خشم کاربران از جنایت لامرد + فیلم

۲۲ . خرداد . ۱۴۰۵
زخمی که بر پیکر هژمونی آمریکا ماند + فیلم
۱۰۶۸

زخمی که بر پیکر هژمونی آمریکا ماند + فیلم

۲۲ . خرداد . ۱۴۰۵
رشتی دوزی، هنر زیبای دستان هنرمند زنان و مردان گیلانی + فیلم
۳۰۷

رشتی دوزی، هنر زیبای دستان هنرمند زنان و مردان گیلانی + فیلم

۲۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مجری معروف روس از خجالت اروپایی‌ها درآمد + فیلم
۲۹۸

مجری معروف روس از خجالت اروپایی‌ها درآمد + فیلم

۲۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مفروش کردن حرم حضرت عباس (ع) با موکت‌های قرمز در آستانه ماه محرم + فیلم
۲۳۶

مفروش کردن حرم حضرت عباس (ع) با موکت‌های قرمز در آستانه ماه محرم + فیلم

۲۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha