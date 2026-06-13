وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اساتید باید بر اساس عملکرد خود مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آیین نکوداشت سی و سومین اعضای هیئت علمی نمونه کشوری، امروز با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سخنگوی دولت، رؤسای دانشگاه‌ها، معاونین وزارت علوم و جمعی از اساتید برجسته کشوری به میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

در این آئین حسین سیمایی،وزیر علوم و تحقیقات و فناوری اطلاعات در این مراسم با اشاره به ضرورت مسئله‌محور بودن پژوهش‌ها و آموزش‌ها در نسل سوم دانشگاه، تأکید کرد که ارتباط میان دانشگاه و صنعت باید به شکلی فزاینده گسترش یابد تا رشد اقتصادی از طریق دانش محقق شود.

سیمایی صراف وزیر علوم با اشاره به چالش‌های پیش روی نظام آموزش عالی، گفت: «اگر کسی را استاد می‌نامیم، وی باید در آموزش و پژوهش توفیق یافته و فردی مسئولیت‌پذیر باشد؛ از همین رو اساتید باید بر اساس عملکردشان امتیاز دریافت کنند.»

وی با تأکید بر نقش حیاتی اساتید در دوران حساس کنونی، خاطرنشان کرد: «استاد باید روحیه امید و انگیزه را به دانشجویان منتقل کند؛ پاشیدن بذر ناامیدی در این دوران تاریخی دشوار، برخلاف مسیر تاریخ کشور است و ما باید با کمک و تعاون، ایران را سربلند کنیم.»

وزیر علوم با ورود به بحث چالش‌های تکنولوژیک، اظهار داشت در عصر شتاب فناوری و ظهور هوش مصنوعی، آموزش‌ها نیازمند انعطاف‌پذیری و شخصی‌سازی است. وی افزود: «امروز یادگیری مادام‌العمر و افزایش مهارت‌های فردی ضرورت یافته و یک وظیفه جدید به آموزش اضافه شده است که آن نیز یاد دادن "تفکر انتقادی" به دانشجویان است؛ مهارتی که هوش مصنوعی قادر به انجام آن نیست.»

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نقش حاکمیتی دولت در حوزه آموزش، تأکید کرد که دولت موظف است هزینه آموزش در سطح کفایت را تأمین کند و به‌ویژه در حوزه علوم پایه، از تضعیف دانش حمایت نماید.

سیمایی صراف همچنین خواستار حمایت دولت برای ارتقای کیفیت آموزش، تسهیل همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه‌ها و تقویت برنامه‌های فرصت‌های مطالعاتی و اعزام دانشجو شد.