موسسه هوانوردی مسکو از آزمایش آنتنی که برای یک ماهواره کوچک طراحی شده و در ماموریت Venera-D روسیه برای کاوش زهره استفاده خواهد شد، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در بیانیه‌ای که توسط سرویس مطبوعاتی این موسسه منتشر شد، آمده است: "ما آزمایش‌هایی را روی آنتنی که برای یک CubeSat، یک ماهواره کوچک که در ماموریت Venera-D روسیه برای کاوش زهره استفاده خواهد شد، با موفقیت انجام داده‌ایم. این آنتن به ماهواره کمک می‌کند تا ارتباطات بین زمین و فضاپیما و بالن‌های تحقیقاتی شرکت‌کننده در این ماموریت را ایمن کند."

در این بیانیه آمده است که ماهواره‌ای که روسیه در این ماموریت از آن استفاده خواهد کرد، داده‌ها را از وسایل نقلیه تحقیقاتی روی سطح زهره و بالن‌هایی که در جو آن پرواز می‌کنند، دریافت خواهد کرد. سپس این داده‌ها را به زمین منتقل خواهد کرد. آنتنی که روی آن نصب خواهد شد، به آن امکان می‌دهد تا این داده‌ها را به سرعت و بدون وقفه در صد‌ها میلیون کیلومتر در فضا منتقل کند. این آنتن شامل یک فرستنده و یک بازتابنده است که سیگنال رادیویی پراکنده را دریافت کرده و آن را به صورت پرتو لیزر منعکس می‌کند، که سپس به سرعت و با دقت به سمت زمین هدایت می‌شود.

ماموریت Venera-D شامل پرتاب یک کاوشگر و بالن‌هایی است که به دور زهره خواهند چرخید، و همچنین یک فرودگر که برای جمع‌آوری داده‌ها فرود خواهد آمد. این پروژه در ابتدا به عنوان یک سرمایه‌گذاری مشترک با ایالات متحده برنامه‌ریزی شده بود، اما در آوریل ۲۰۲۲، دیمیتری روگوزین، رئیس سابق Roscosmos اعلام کرد اکنون این پروژه کاملاً توسط متخصصان روسی در حال توسعه است و انتظار می‌رود این ماموریت با استفاده از موشک سنگین Angara-A۵ پرتاب شود.

منبع: TASS