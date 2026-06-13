باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید جعفر نصیری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر گفت: در راستای ساماندهی بازار نهاده‌های کشاورزی، صیانت از حقوق کشاورزان و نظارت بر عملکرد واحد‌های فعال در بخش کشاورزی، بازرسی‌های مستمر از واحد‌های شالیکوبی و فروشندگان سم و کود کشاورزی در سطح شهرستان انجام شد.

او افزود: در جریان این بازرسی‌ها، مواردی از تخلف در برخی واحد‌ها شناسایی شد که در مجموع برای واحد‌های متخلف شالیکوبی و عرضه‌کننده سم و کود کشاورزی ۱۰ پرونده تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر با تأکید بر اهمیت نظارت بر زنجیره تولید محصولات کشاورزی، گفت: کنترل و پایش مستمر واحد‌های ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی، نقش مهمی در حفظ کیفیت تولید، حمایت از بهره‌برداران و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی دارد.

نصیری افزود: تأمین نهاده‌های استاندارد، رعایت ضوابط قانونی در فرآیند تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و نظارت بر عملکرد واحد‌های مرتبط، از عوامل مؤثر در ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی و حفظ حقوق کشاورزان است و این نظارت‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.