رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز گفت: ایستادگی مردم در برابر فشار‌ها و حفظ روحیه مقاومت، ریشه در فرهنگ عاشورا دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی چوبینی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز از اجرای گسترده برنامه‌های فضاسازی شهری و برگزاری رویداد‌های فرهنگی و هنری با رویکرد عاشورایی در ایام محرم خبر داد و گفت: امسال با توجه به شرایط ویژه کشور و تأثیرپذیری جامعه از فرهنگ مقاومت و عاشورا، شیراز محرم متفاوتی را تجربه خواهد کرد.

او در تشریح برنامه‌های شهرداری شیراز برای ماه محرم اظهار کرد: طبق روال هر سال، از پیش از آغاز ماه محرم، فضاسازی شهری با هدف استقبال از این ایام معنوی آغاز شده و سیاه‌پوش کردن معابر، تقاطع‌ها و میادین اصلی شهر در دستور کار قرار گرفته است.

چوبینی افزود: در این راستا، نصب ۳۰۰ کتیبه عرضی، یک‌هزار و ۵۰۰ کتیبه ستونی، ۱۵ ابرکتیبه، یک‌هزار پرچم سامورایی، ۱۸۰ هزار متر ریسه مشکی، بیش از ۲۰۰ سازه شهری، ۸۰ استرابورد و ۳ هزار متر بنر در سطح شهر پیش‌بینی و اجرا شده است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با اشاره به فعالیت هیئت‌های مذهبی و دسته‌جات عزاداری در دهه نخست محرم گفت: برنامه‌های مردمی و خودجوش هیئت‌ها در دهه اول محرم محور اصلی مراسم‌ها را تشکیل می‌دهد، اما شهرداری برای دهه‌های دوم و سوم محرم نیز مجموعه‌ای از رویداد‌های فرهنگی و هنری را با نگاه عاشورایی و در قالب سوگواره‌های آیینی تدارک دیده است.

چوبینی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ عاشورا در لایه‌های مختلف اجتماعی تصریح کرد: فرهنگ عاشورا هم از منظر تاریخی و هم از منظر فرهنگی، جایگاه ویژه‌ای در زندگی ایرانیان و به‌ویژه شیعیان دارد و همواره بر سبک زندگی و فرهنگ عمومی جامعه اثرگذار بوده است.

او ادامه داد: یکی از رویکرد‌های مهم ما، روزآمد کردن شیوه‌های انتقال پیام عاشورا و بهره‌گیری از ظرفیت هنر برای گسترش این فرهنگ است. استفاده از هنر‌های نمایشی، موسیقی و سایر قالب‌های هنری می‌تواند در انتقال مفاهیم عاشورایی به نسل‌های جدید، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، نقش مؤثری ایفا کند.

معاون فرهنگی شهردار شیراز خاطرنشان کرد: تلاش داریم با استفاده از توانمندی هنرمندان شهر، برنامه‌هایی را طراحی و اجرا کنیم که مکمل مراسم‌های دهه نخست محرم باشد و تا اربعین حسینی ادامه یابد.

چوبینی با اشاره به شرایط خاص امسال و هم‌زمانی محرم با فضای ناشی از تحولات اخیر کشور گفت: امسال نخستین سالی است که محرم را در فقدان رهبر شهیدمان برگزار می‌کنیم. همچنین مردم در ماه‌های اخیر تجربه‌ای متفاوت از مقاومت و ایستادگی را پشت سر گذاشته‌اند و این موضوع باعث شده روحیه حماسی، سلحشوری و مقابله با ظلم بیش از گذشته در جامعه نمود پیدا کند.

او افزود: در اکران‌های شهری نیز بر همین مفاهیم تأکید شده است؛ چرا که بسیاری از ارزش‌هایی که پیش‌تر در قالب روایت‌های تاریخی و حماسی از آنها یاد می‌شد، امروز توسط مردم ایران در عرصه واقعی زندگی تجربه شده است؛ به بیان دیگر اسطوره‌ها را یک به یک دیدیم و افسانه‌ها را زندگی کردیم.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز یکی از ویژگی‌های مهم این دوره را مشارکت همه اقشار جامعه، از زن و مرد گرفته تا پیر و جوان، در این مجاهدت و نقش‌آفرینی اجتماعی دانست و با اشاره به پیوند عمیق فرهنگ عاشورا با هویت جامعه ایرانی اظهار داشت: فرهنگ عاشورا طی بیش از ۱۴ قرن به یک الگوی فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است. این فرهنگ، روحیه ظلم‌ستیزی، ایستادگی در برابر زور و دفاع از حق را به نسل‌های مختلف منتقل کرده و امروز نیز آثار آن را در رفتار و کنش اجتماعی مردم مشاهده می‌کنیم.

چوبینی تأکید کرد: ایستادگی مردم در برابر فشار‌ها و حفظ روحیه مقاومت، ریشه در همین فرهنگ دارد؛ فرهنگی که نسل به نسل منتقل شده و مردم را به حضور در جبهه حق و ایستادن در سمت درست تاریخ دعوت می‌کند، حتی اگر این مسیر با سختی‌ها و هزینه‌های سنگین همراه باشد.

او در پایان گفت: آنچه امروز در جامعه شاهد آن هستیم، نشان‌دهنده اثرگذاری عمیق فرهنگ عاشورا در شکل‌گیری روحیه تاب‌آوری، همبستگی اجتماعی و مقاومت مردم است و بر همین اساس، برنامه‌های فرهنگی و هنری شهرداری شیراز نیز با هدف تقویت و ترویج این ارزش‌ها در ایام محرم برگزار خواهد شد.

منبع: شهرداری شیراز

برچسب ها: محرم ، رویدادهای هنری ، شهرداری شیراز ، عاشورا
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