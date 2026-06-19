معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به شیوع بیماری مشترک تب کریمه کنگو، افراد از کشتار دام خارج از معابر اجتناب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: بیماری های مشترک انسان و دام با توجه به آنکه بیش از ۶۵ درصد بیماری های انسانی را در بر می گیرد و برخی از بیماری ها در گروه بیماری های استراتژیک، نوپدید، بازپدید و عفونی قرار می گیرند که سهمش از بیماری های که انسان ها مبتلا می شوند، ۷۵ درصد است که منشا بیماری ها ویروس، انگل، قارچ و میکروب انتقال از حوزه دام به انسان است.

به گفته وی، از دهه ۸۰ بیماری خطرناک و کشنده تب کریمه کنگو در کشور گزارش شده که از مرزهای شرقی کشور افغانستان وارد ایران شد و این ویروس به عنوان ویروس بومی در کل استان ها چرخش دارد و بدلیل آنکه این ویروس طی این ۲ دهه توانست به بسیاری از استان ها منتقل شود و گزارش بیماری داشته باشیم، مخزن این بیماری کنه است که در انتقال این ویروس خطرناک اگر در بدن دامی وجود داشته باشد، به بدن دام می تواند منتقل کند و هم با انتقال کنه از یک نقطه به سرزمین دیگر منتقل می شود.

رفیعی پور ادامه داد: این ویروس خطرناک از طریق گزش کنه، دامی که خارج از کشتارگاه ذبح شود و آلوده به این ویروس باشد امکان انتقال وجود دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه فعالیت این ویروس در فصول گرم سال چند برابر افزایش می یابد، افزود: با فعالیت کنه ها، این ویروس می توانند به عنوان مخزن انتقال دهنده به دام یا انسان منتقل کنند.

رئیس سازمان دامپزشکی با تاکید بر اجتناب از کشتار دام خارج از کشتارگاه تصریح کرد: در حوزه دامپزشکی تمام دام ها و محل های نگهداری دام ها را با سم پاشی از طریق دامداران و دامپزشکی با عامل اصلی ویروس مقابله می کنیم که براین اساس بیماری کنترل می شود.

برچسب ها: تب کریمه کنگو ، کشتار دام
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