سرپرست دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو اعلام کرد که هرگونه عرضه دارو و مکمل در فضای مجازی خارج از زنجیره رسمی داروخانه‌ها، قاچاق محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سعید مهرزادی - سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو، در تشریح آخرین ضوابط و محدودیت‌های فروش اینترنتی محصولات سلامت‌محور، نسبت به خطرات تهیه دارو و مکمل از بستر‌های غیرمجاز هشدار داد.

مهرزادی با اشاره به پایش مستمر فضای مجازی و سکو‌های اینترنتی توسط این سازمان، اظهار داشت: تا این لحظه، سازمان غذا و دارو به هیچ وب‌سایت یا پلتفرم اینترنتی عمومی، مجوز فروش دارو و مکمل اعطا نکرده است. بر اساس قوانین جاری، عرضه هرگونه محصول سلامت‌محور خارج از زنجیره رسمی داروخانه‌ها، «کالای قاچاق» تلقی شده و متخلفان با برخورد‌های قانونی قاطع مواجه خواهند شد.

وی ضمن توصیه اکید به شهروندان برای پرهیز از خرید دارو و مکمل از سایت‌های اینترنتی، تصریح کرد: تنها مرجع رسمی و ایمن برای تهیه این اقلام، مراجعه حضوری به داروخانه‌هاست؛ چرا که در این بستر، اصالت و سلامت کالا تحت نظارت دقیق مسئول فنی تضمین می‌شود.

تفاوت فروش مکمل و دارو در فضای مجازی

سرپرست دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو در خصوص فعالیت وب‌سایت‌های وابسته به داروخانه‌ها توضیح داد: برخی داروخانه‌ها صرفاً برای فروش محصولات آرایشی، بهداشتی و مکمل‌های تولید داخلی که دارای مجوز‌های لازم هستند، تاییدیه فعالیت در فضای مجازی را دریافت کرده‌اند؛ اما باید توجه داشت که این مجوز‌ها به هیچ‌وجه شامل «دارو» نمی‌شود.

آخرین وضعیت فروش آنلاین دارو

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو؛ مهرزادی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع فروش آنلاین دارو به دلیل حساسیت‌های بالای مربوط به ایمنی و سلامت شهروندان، در دست بررسی‌های کارشناسی قرار دارد. این سازمان در حال تدوین ضوابط دقیق است تا در صورت حصول اطمینان کامل از حفظ سلامت مصرف‌کننده، سازوکار قانونی فروش اینترنتی دارو از طریق داروخانه‌ها فراهم و ابلاغ شود.

وی تصریح کرد: تا زمان نهایی شدن و ابلاغ این دستورالعمل‌ها، هرگونه فروش دارو در بستر اینترنت ممنوع و غیرقانونی است و شهروندان باید نسبت به عواقب خرید از منابع نامعتبر هوشیار باشند.

منبع: سازمان غذا و دارو

برچسب ها: سازمان غذا و دارو ، فروش دارو
خبرهای مرتبط
عدم تناسب قیمت‌گذاری دارو با تورم جامعه
۸۵ قلم داروی ضروری در کمبود/ افزایش دارو‌های با موجودی زیر ۳ ماه
اعلام اسامی عطر‌های بدون مجوز عرضه‌شده در بازار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ثبت‌نام سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید آغاز شد
رونمایی وان‌پلاس از گوشی هوشمند پیشرفته خود
نتایج مطالعه: آلودگی هوا خطر بیماری قلبی را حتی در سطوح «ایمن» افزایش می‌دهد
تخصص و اخلاق؛ معیار‌های جامع برای انتخاب اساتید نمونه کشوری
نقش مؤثر سرمایه انسانی متخصص در پیشبرد اهداف پژوهشی و فناورانه
استاد تراز انقلاب اسلامی باید تلفیقی از کارآمدی علمی و اخلاق‌مداری باشد
فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است/ با متخلفان برخورد قاطع می‌شود
اساتید باید بر اساس عملکرد امتیاز بگیرند
برنامه روسیه برای آزمایش فناوری‌های مرتبط با ماموریت زهره
یک محصول طبیعی که از کبد در برابر سموم محافظت می‌کند
آخرین اخبار
یک محصول طبیعی که از کبد در برابر سموم محافظت می‌کند
افزایش ضربان قلب و فشار خون از عوارض استعمال ویپ
برنامه روسیه برای آزمایش فناوری‌های مرتبط با ماموریت زهره
اساتید باید بر اساس عملکرد امتیاز بگیرند
فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است/ با متخلفان برخورد قاطع می‌شود
نتایج مطالعه: آلودگی هوا خطر بیماری قلبی را حتی در سطوح «ایمن» افزایش می‌دهد
رونمایی وان‌پلاس از گوشی هوشمند پیشرفته خود
تخصص و اخلاق؛ معیار‌های جامع برای انتخاب اساتید نمونه کشوری
نقش مؤثر سرمایه انسانی متخصص در پیشبرد اهداف پژوهشی و فناورانه
استاد تراز انقلاب اسلامی باید تلفیقی از کارآمدی علمی و اخلاق‌مداری باشد
ثبت‌نام سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید آغاز شد
اعلام اسامی عطر‌های بدون مجوز عرضه‌شده در بازار
برنامه آزمون‌های نهایی تیر و مردادماه ۱۴۰۵ اعلام شد
عوارض ذرات اسپری‌های شوینده بر ریه