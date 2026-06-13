باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - عبدالمجید دوراندیش سرپرست جدید اداره‌کل ورزش و جوانان استان فارس به همراه جمعی از مسئولان این اداره کل با آیت‌الله دژکام دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

آیت‌الله لطف‌الله دژکام در دیدار با سرپرست جدید اداره‌کل ورزش و جوانان فارس بر تقویت پیوند میان اقتصاد و ورزش در استان تأکید کرد و گفت: اگر ارتباط بخش‌های اقتصادی با حوزه ورزش به شکل مؤثری شکل بگیرد، زمینه توسعه ورزش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی آن فراهم می‌شود.

امام جمعه شیراز در این دیدار با اشاره به شرایط اقتصادی موجود، مسئولیت مدیریت ورزش استان را در مقطع کنونی حساس دانست و اظهار داشت: با وجود فشار‌های مالی، با برنامه‌ریزی و حمایت مسئولان استانی می‌توان شرایط بهتری برای توسعه ورزش فراهم کرد.

او با قدردانی از تلاش‌های مدیران پیشین حوزه ورزش استان افزود: مدیریت در عرصه‌های اجرایی دوره‌ای است و همه مسئولان در هر جایگاهی برای پیشرفت حوزه مسئولیت خود تلاش می‌کنند.

آیت‌الله دژکام با اشاره به ابعاد مختلف ورزش تصریح کرد: هرچند ورزش دارای ارزش ذاتی است، اما در بسیاری از موارد نگاه اقتصادی به آن بیشتر جنبه تبلیغی دارد، در حالی که ورزش علاوه بر بعد اقتصادی، از نظر اجتماعی و حتی سیاسی نیز اهمیت بالایی دارد.

او ادامه داد: برای تقویت ورزش در استان باید ارتباطی دوسویه میان بخش اقتصادی و حوزه ورزش شکل بگیرد تا هر دو طرف احساس کنند این همکاری برای آنها سودمند است.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و معدنی استان خاطرنشان کرد: امروز در فارس ظرفیت‌هایی در حوزه صنعت و معدن وجود دارد که می‌تواند از ورزش حمایت کند و لازم است این ظرفیت‌ها به‌درستی فعال شود.

آیت‌الله دژکام در بخش دیگری از سخنان خود به طراحی رویداد‌های فرهنگی ـ ورزشی در استان اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌هایی که برای فارس پیشنهاد و تا حدی نیز مصوب شده، برگزاری رویداد «ورزش‌های زمستانی حرم سوم اهل بیت (ع)» در شهرستان سپیدان است.

او هدف از برگزاری این رویداد را استفاده از ظرفیت‌های گردشگری سپیدان و برگزاری یک برنامه در سطح ملی و حتی فراملی عنوان کرد و افزود: در صورت برگزاری مناسب این رویداد، می‌توان آن را به نقطه‌ای برای تحول در ورزش استان تبدیل کرد.

امام جمعه شیراز همچنین بر برنامه‌ریزی برای حضور مهمانان داخلی و خارجی در این رویداد تأکید کرد و گفت: با توجه به نزدیکی فارس به کشور‌های حوزه خلیج فارس و ظرفیت‌های بین‌المللی موجود، می‌توان از این فرصت برای تقویت گردشگری ورزشی و گسترش ارتباطات منطقه‌ای استفاده کرد.

او اضافه کرد: اگر این رویداد چند دوره به‌صورت منظم برگزار شود، می‌تواند به بستری برای توسعه گردشگری، تعاملات فرهنگی و ورزشی و تقویت جایگاه فارس در منطقه تبدیل شود.

آیت‌الله دژکام در پایان بر نقش رسانه‌ها در معرفی چنین رویداد‌هایی تأکید کرد و گفت: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای حوزه ورزش می‌توانند با ایجاد فضای تبلیغی مناسب، در معرفی ظرفیت‌های ورزشی و گردشگری استان نقش مؤثری ایفا کنند.