باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در آزمایش‌هایی که روی موش‌های آزمایشگاهی انجام شد، محققان موش‌ها را در معرض پاتولین قرار دادند و به برخی از آنها نوشیدنی تهیه شده از آب گوجی بری (Lycium barbarum) که با استفاده از کفیر تبتی تخمیر شده بود، فرآیندی مشابه تهیه ماست، دادند. در این فرآیند، باکتری‌ها و مخمر‌ها ترکیب آبمیوه را تغییر می‌دهند. سلنیوم، که در تقویت دفاع آنتی‌اکسیدانی بدن نقش دارد، نیز به مخلوط اضافه شد.

محققان دریافتند که موش‌هایی که در معرض سم پاتولین قرار گرفتند، علائم آسیب کبدی را نشان دادند، در حالی که این اختلالات در حیواناتی که آبمیوه تخمیر شده را مصرف کردند، شدت کمتری داشت. همچنین شاخص‌های آسیب کبدی در خون و التهاب و استرس اکسیداتیو کاهش یافت.

این نوشیدنی همچنین به بازگرداندن تعادل باکتری‌های روده که توسط سم مختل شده بود، کمک کرد. محققان معتقدند که این اثر محافظتی ممکن است به دلیل چندین مکانیسم همزمان، از جمله کاهش التهاب، افزایش محافظت آنتی‌اکسیدانی و تأثیر مثبت بر میکروبیوتای روده باشد.

نویسندگان این مطالعه تأکید می‌کنند که این آزمایش روی موش‌های آزمایشگاهی انجام شده است و بنابراین، فواید این نوشیدنی برای انسان هنوز باید از طریق تحقیقات بیشتر تأیید شود.

مطالعات متعدد نشان می‌دهد که گوجی بری (Lycium barbarum) حاوی آنتی‌اکسیدان‌هایی است که با التهاب در بدن مبارزه می‌کنند، ایمنی را تقویت می‌کنند و سلامت گوارش را بهبود می‌بخشند.

منبع: Lenta.ru