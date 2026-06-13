باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - نوده فراهانی روز شنبه در مراسم روز اصناف در استان گلستان اظهار داشت: استان گلستان به دلیل ظرفیت‌های بالای کشاورزی، تولید مواد غذایی و به‌ویژه تولید مرغ و گندم، نقش کلیدی در تامین نان کشور دارد و برکت‌های زیادی برای ایران به ارمغان می‌آورد.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت دکتر پزشکیان مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی، گفت: تجار و کسبه باید بتوانند با تکیه بر تولید داخلی و در صورت نیاز، واردات را خودشان انجام دهند. ما در اتاق اصناف ایران طرح تامین کاغذ را به عنوان پایلوت انتخاب کرده‌ایم. از طریق وبینار با سراسر کشور در ارتباط هستیم تا مصرف، تولید و کمبود کاغذ در هر استان را احصا کنیم. استان‌هایی مانند زنجان تولید خوبی دارند و بسیاری از تجار آمادگی کامل برای تامین نیاز کشور را دارند، مشروط به اینکه بروکراسی اداری و مشکلات لجستیکی برطرف شود.

فراهانی به نقش تاریخی اصناف اشاره کرد و افزود: اصناف قبل از انقلاب، در هشت سال دفاع مقدس، دوران کرونا، سازندگی و به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان خوش درخشیدند. در جریان این جنگ‌ها، قرارگاه اتاق اصناف ایران با برگزاری جلسات هفتگی وبیناری، بازار کشور را رصد می‌کرد و کوچک‌ترین مشکلی در تامین معیشت مردم ایجاد نشد. حتی وقتی استان‌هایی مانند گیلان، مازندران و اردبیل با هجوم چند برابری مسافر مواجه شدند، با همکاری وزارت کشور و سازمان‌های مربوطه، آرد و نان مورد نیاز به‌موقع تامین شد.

رییس اتاق اصناف ایران خطاب به مسئولان دولتی حاضر در جلسه، خواستار بهبود برخورد با مردم شد: متاسفانه در برخی ادارات فاصله میان مردم و دولت به دلیل بداخلاقی و عدم احترام برخی کارمندان افزایش یافته است. از جناب آقای دکتر طهماسبی و همه مسئولان می‌خواهم که با بازدید‌های سرزده، این موضوع را پیگیری کنند. این مردم همان کسانی هستند که از نظام و کشور دفاع می‌کنند و شایسته بهترین خدمات هستند.

وی بر لزوم خروج از روش‌های سنتی و حرکت به سمت آموزش و فناوری‌های نوین تاکید کرد و گفت: زمان رایانه هم در حال گذار است و هوش مصنوعی آمده. آموزش کارکنان و مدیران باید سرلوحه کار قرار گیرد. هزینه آموزش، هزینه نیست؛ سرمایه‌گذاری است که بهره‌وری، کیفیت و تولید را افزایش می‌دهد.

فراهانی تولید را تنها راه نجات کشور دانست و افزود: رهبر شهیدمان هر ساله بر تولید تاکید داشتند. تولید می‌تواند ارزآوری کند، بهره‌وری را بالا ببرد و نیاز به واردات را حذف کند. ما افراد توانمند زیادی در کشور داریم که فقط نیاز به حمایت و رفع بروکراسی دارند.