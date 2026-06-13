باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، به مناسبت سالگرد جنگ ۱۲ روزه، در فضای مجازی نوشت: ۲۳ خرداد؛ نخستین سالگرد جنگ تحمیلی دوم است. سال گذشته در چنین مقطعی، در نتیجه‌ی تجاوز وحشیانه و سبوعانه دشمن صهیونیستی و همراهی آمریکای جنایتکار، بهترین فرزندان این آب و خاک، از فرماندهان و نظامیان سلحشور تا دانشمندان هسته‌ای نخبه و جمعی از مردم عزیزمان، به شهادت رسیدند. یاد و خاطره همه این فداییان وطن را گرامی می‌داریم و به روح پرفتوح‌شان سلام و درود می‌فرستیم.

جریان قتال مشرکین، عموماً و مبارزه با سرکردگان کفر، خصوصاً، از یک اهمیتی برخوردار است که قرآن کریم آن را کاملاً تبیین و تَعلیل کرده است. فلذا جنگ ۱۲ روزه ایران اسلامی با رژیم صهیونیستی و آمریکا به عنوان سرکردگان کفر و شرک، از ریشه‌ای قرآنی بهره‌مند و محظوظ است. در این جنگ که حقیقتاً دفاع مقدس ثانی ملت ایران بود، آیه شریفه «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» در میدان عمل و عینیت، ترجمان شد و قوای مسلح ایران اسلامی، گام‌ها و اَقدام‌شان را برای کوبیدن جبهه کفر و شرک مستحکم گرداندند و طی ۱۲ روز، رژیم تا بن دندان مسلح و مستظهر به حمایت ناتو و آمریکا را سرکوب و منکوب کردند و این طواغیت مدرن را به عجز رساندند.

در دفاع مقدس ۱۲ روزه، تمامی اجزاء و قوای مسلح ایران اسلامی در ذیل اوامر فرماندهی معظم کل قوا، امام شهیدمان، خامنه‌ای (اعلی الله مقامه‌الشریف) درخشیدند و تلألو این سربازان حضرت ولی‌عصر (عج) و این فداییان ایران اسلامی، حقیقتاً شورانگیز و وصف‌ناپذیر بود.

در جنگ تحمیلی دوم، شمشیر برّان قوای مسلح ایران اسلامی بود که به یاری خداوند موفق شد گردن دشمنان را بزند و دستان متجاوز را قطع کند. این شمشمیر برّان همچنان رقص‌کنان است و در غلاف نرفته است. رزم و نبرد ما با جبهه اشقیا و مستکبران را پایانی نیست، اِلا با ریشه‌کنی ظلم و استکبار.

وطن، ریشه‌اش در جان ماست؛ اگر نسیمِ تجاوز بوزد، تنِ ما در برابرش، کوهی از آتش خواهد شد. این نه شعار است و نه کلیشه؛ این حقیقتی است که گواهش حماسه‌آفرینی فرزندان ایران اسلامی در نبرد ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و هزاران شهید گلگون‌کفن این دو جنگ تحمیلی است.

آنچه در این جنگ‌ها، دشمن را دچار خطای محاسباتی کرد، ناتوانی در فهم واقعیت قدرت ملی ایران و اراده خلل‌ناپذیر ایرانیان بود. آنان گمان کردند که می‌توانند با فشار و تهدید، ملت ایران را از مسیر عزت و استقلال بازدارند؛ اما بار دیگر ثابت شد که ملت قهرمان ما، در بزنگاه‌های تاریخ، با تکیه بر ایمان، آگاهی و وحدت ملی، تهدید‌ها را به فرصت بازسازی و تقویت اقتدار خود تبدیل می‌کند.

سالگرد دفاع مقدس ثانی را گرامی می‌داریم و در میانه و اثنای دفاع مقدس سوم، حماسه‌سازی ملت مبعوث شده و متحد ایران اسلامی در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، مجاهدت نیرو‌های مسلح، بیعت با مقام عظمای ولایت و رهبری حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و خونخواهی امام شهید (قدس‌الله نفسه‌الزکیه) را ارج می‌نهیم.

وحدت ملی شگفت‌انگیز در ایران اسلامی، جهانیان را مبهوت و متحیر کرده است. این انسجام و اتحاد پولادین برای کشورمان، بازدارندگی مضاعف به همراه آورده است. باید از این همبستگی ملی، صیانت کنیم و اجازه ندهیم بدخواهان در صفوف یکپارچه ملت متحد ایران، رخنه کنند. همگان بدانند؛ ما به آمریکایی‌ها، مطلقاً اعتمادی نداریم و این بی‌اعتمادی از حقایق و وقایع تاریخی سرچشمه می‌گیرد.

خداوند متعال را بر نعمت انسجام و استقامت ملی شاکریم و پیروزی نهایی رزمندگان اسلام بر کفار، مشرکان و سلطه جویان عالم را از درگاه ربوبی مسألت می‌داریم. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ.