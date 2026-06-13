بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
باشگاه خبرنگاران جوان- پس از اینکه تیم ملی سوئیس در منطقهای پر از مارهای سمی اردوی پیش از آغاز رقابتهای جام جهانی اردو زد پس از آن تیم ملی نروژ نیز با همین مشکل روبهرو شد.
به تازگی گفته میشود اردوی تیم ملی پرتغال نیز چند مهمان ناخوانده دارد. ۳ تمساح بزرگ و چندین مار سمی باعث شده است که مسئولان این تیم به بازیکنان در مورد مواجه با این حیوانات هشدار بدهند.
کمپهای تمرینی در آمریکا نتوانسته است رضایت تیمهای حاضر در جام جهانی را بدست بیاورد و البته تیم ملی کشورمان نیز کمپ خود را از آمریکا به مکزیک تغییر داد. پیش از این تیم ملی فوتبال ژاپن نیز از کیفیت بد زمین محل تمرین خود در آمریکا خبر داده بود.