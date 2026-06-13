فوق تخصص ریه بیمارستان امام خمینی گفت: افزایش ضربان قلب و فشار خون از عوارض استعمال ویپ است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم- حسین کاظمی زاده فوق تخصص ریه بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ویپ یا سیگار الکترونیک دستگاهی است که با گرمکردن مایع، بخار یا آئروسل تولید میکند تا فرد آن را استنشاق کند. این بخار دود حاصل از سوختن تنباکو نیست، اما همچنان میتواند مواد شیمیایی و نیکوتین داشته باشد.
به گفته وی، برای فردی که سیگاریِ بزرگسال است و کامل از سیگار به ویپِ استاندارد تغییر میدهد، احتمالاً مواجهه با برخی سمومِ ناشی از سوختن کمتر میشود. اما «بیضرر نیست و برای افراد غیرسیگاری، شروعکردن ویپ توصیه نمیشود.
کاظمی زاده تاکید کرد: سرفه، خشکی گلو، سردرد، سرگیجه، تپش قلب، تهوع و تحریک راههای هوایی از عوارض شایع استعمال ویپ هستند.
وی ادامه داد: مطالعات نشان می دهد که عوارض ویپ جدیدتر از سیگار است، دادههای بلندمدت هنوز کامل نیست. اما شواهد نشان میدهد میتواند به ریه و قلبوعروق آسیب بزند و وابستگی نیکوتینی ایجاد کند.
فوق تخصص ریه افزود: بررسی ها نشان می دهد که نوعی آسیب ریوی مرتبط با ویپ بهویژه محصولات تقلبی یا مایعات دستساز، حاوی THC گزارش شده است. هر تنگی نفس شدید، درد قفسه سینه یا سرفه بدترشونده نیاز به بررسی فوری دارد.
کاظمی زاده تصریح کرد: نیکوتین و برخی مواد موجود در آئروسل ویپ میتوانند ضربان قلب و فشار خون را افزایش دهند و در افراد دارای بیماری قلبی میتواند خطر را بیشتر کند.
وی بیان کرد: نیکوتین مادهای اعتیادآور است که میتواند ضربان قلب و فشار خون را بالا ببرد، وابستگی ایجاد کند و در نوجوانان روی رشد مغز اثر منفی بگذارد.
فوق تخصص ریه تاکید کرد: نیکوتین موجود در ویپ میتواند روی توجه، یادگیری و کنترل تکانهها اثر بگذارد و احتمال وابستگی و حتی رفتن به سمت سیگار را افزایش دهد. طعمهای جذاب هم شروع مصرف را آسانتر میکند.
وی ادامه داد: مصرف ویپ راحت و مکرر است، میزان نیکوتین برخی مایعات بالاست و افراد بدون توجه پُکهای بیشتری میزنند. این میتواند وابستگی را تشدید کند.