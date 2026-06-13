رئیس پلیس آگاهی مازندران از دستگیری متهمی که در مراکز درمانی و شلوغ از افراد مسن کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: با تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی بابل، کلاهبردار حرفه‌ای که با شناسایی افراد مسن در مراکز شلوغ و بیمارستان‌ها اقدام به خالی کردن حساب بانکی آنها می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

او از شگرد متهم خبر داد و افزود: این فرد سودجو با پرسه زدن در مراکز پرتردد، به‌ویژه محیط بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، سوژه خود را از میان فراد مسن و سالمند انتخاب می‌کرد و با سوءاستفاده از ناتوانی این عزیزان در استفاده از دستگاه‌های خودپرداز، به بهانه کمک هزینه درمان، در یک لحظه رمز کارت آنها را شناسایی و در فرصتی مناسب اقدام به برداشت غیرمجاز و خالی کردن موجودی حسابشان می‌کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران با اشاره به عملیات دستگیری متهم، گفت: متهم که مدتی متواری بود، با اشراف اطلاعاتی پلیس شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه، این فرد را قبل از هرگونه اقدام مجدد دستگیر کردند.

سرهنگ خورشاد با بیان اینکه تاکنون ۱۵ شاکی (عمدتاً از قشر سالمند) در این پرونده شناسایی شده‌اند، افزود: تحقیقات برای کشف سایر کلاهبرداری‌های احتمالی ادامه دارد و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد

برچسب ها: دستگیری کلاهبردار ، کلاهبرداری میلیاردی
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