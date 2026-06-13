باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی - نمایشگاه هنری «نغمه‌های بی‌صدا» با هدف بازنمایی تلخ‌ترین رخداد‌های انسانیِ جنگ تحمیلی سوم، یادواره شهدای دانش‌آموز دبستان «شجره طیبه» شهرستان میناب، صبح امروز (شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵) در گالری فکه، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افتتاح شد.

این نمایشگاه که به مدت یک هفته پذیرای علاقه‌مندان است، شامل مجموعه‌ای از عکس‌های مستند، نقاشی، طراحی‌های هنری و پوستر‌های مفهومی با محوریت «بازنمایی حمله به مدارس و مراکز آموزشی و شهادت جمعی دانش‌آموزان» است.

هدف برگزارکنندگان، فراتر از روایت یک حادثه تاریخی، ایجاد فضایی برای گفت‌و‌گو و هم‌اندیشی درباره ضرورت صلح، امنیت آموزشی و حفاظت از کودکان در برابر خشونت سازمان‌یافته عنوان شده است. این رویداد می‌کوشد صدای خاموش قربانیان را از مسیر هنر بازتاب دهد و حساسیت جامعه را نسبت به آینده کودکان برانگیزد.

مراسم افتتاحیه با حضور آیت‌الله محمدحسن اختری (رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین ریاست جمهوری)، کولیوند (رئیس جمعیت هلال‌احمر)، حجت‌الاسلام موسوی‌مقدم (نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران)، جعفری (مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) و جمعی از رهبران جهادی و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی برگزار شد.

این نمایشگاه به همت «اتحادیه بین‌المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری» و با مشارکت کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، جمعیت هلال‌احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران برگزار می‌شود.

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