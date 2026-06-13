یک تلسکوپ، فروپاشی ابر ماژلانی کوچک و بلعیده شدن آن توسط یک کهکشان همسایه را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مشاهدات میلیونها ستاره نشان داده است که ابر ماژلانی کوچک به تدریج تحت تأثیر همسایه بزرگتر خود، ساختارش را از دست میدهد.
دادههای جدید نشان میدهد که این کهکشان کوتوله آنطور که قبلاً تصور میشد، نمیچرخد، بلکه در واقع توسط کشش گرانشی ابر ماژلانی بزرگ در حال از هم پاشیدن است.
ابرهای ماژلانی بزرگ و کوچک، نزدیکترین کهکشانهای اقماری به کهکشان راه شیری هستند که به ترتیب تقریباً ۱۶۳۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارند. تا همین اواخر، دانشمندان معتقد بودند که ستارگان درون کهکشان کوچکتر در مدارهایی که مشخصه یک سیستم چرخشی است، حرکت میکنند.
با این حال، تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده طی ۱۱ سال با استفاده از تلسکوپ VISTA تصویر متفاوتی را نشان داده است. به لطف توانایی آن در مشاهده از میان غبار بین ستارهای، ستارهشناسان دقیقترین اطلاعات تاکنون را در مورد حرکت ستارگان در هر دو ابر ماژلانی به دست آوردهاند.
معلوم شد که ستارگان در ابر ماژلانی کوچک به تعداد زیاد از مرکز به سمت ابر ماژلانی بزرگ در حرکت هستند. سرعت متوسط آن به حدود ۱۷ کیلومتر در ثانیه میرسد.
نویسندگان این مطالعه معتقدند که این نشانهای از تأثیر گرانشی عظیم از کهکشان بزرگتر است. اگر این روند ادامه یابد، پس از صدها میلیون سال، بسیاری از ستارگان میتوانند هزاران سال نوری از مکانهای اصلی خود جابجا شوند.
این یافتهها امکان بررسی مجدد برهمکنش بین کهکشانهای ماهوارهای را فراهم میکند و نشان میدهد که ابر ماژلانی بزرگ به تدریج همسایه کوچکتر خود را میبلعد.
منبع: TASS