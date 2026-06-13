کوه سهند به خاطر دامنه‌های سر سبز و چشمه‌های روانش به عروس کوه‌های ایران شهرت یافته دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کوهستان سهند به عنوان بام آذربایجان شرقی سه قله بالای ۳ هزار متر با نام‌های جام، سلطان و کمال دارد که بلندترین قله آن جام نام دارد.

رودخانه‌های صوفی چای، مردق و قرانقو از دامنه‌های این کوه سه هزار و ۷۱۰ متری سرچشمه می‌گیرند.

ده‌ها چشمه از دامنه کوه سهند سرازیر می‌شود که مشهور‌ترین آنها، قرخ بلاغ، گوموش بلاغی، پری و گوران بلاغی است.

دامنه‌های این کوه زیبا در طول سال پوشیده از لاله‌های سرخ، واژگون، بابونه و انوع گل‌ها مرتعی سفید و زرد است

کوه سهند با دامنه‌های سرسبز و پر از گل و ریحان خود شامه نواز گردشگران بوده و برای صعودکنندگان خاطره‌ای خوش را به یادگار می‌گذارد.

کوه سهند علاوه بر جاذبه‌های دیدنی موجب رونق کشاورزی، دامداری و زنبورداری در آذربایجان شرقی و مراغه است.

کوه سهند با ۳۰ هزار هکتار مراتع ییلاقی علاوه بر سرسبزی دارای گونه‌های گیاهی خوش خوراک مثل شبدر و یونجه بوده و دامنه‌های آن مرتع و چراگاه بسیار مناسبی برای دام‌های دامداران، ایلات و عشایر منطقه است.

 

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برچسب ها: کوه سهند ، رودخانه صوفی چای
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