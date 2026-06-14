معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت:امنیت غذایی یکی از ارکان مهم امنیت ملی است که تحقق آن نیازمند حمایت تولید داخل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر فتحی معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به هفته جهاد کشاورزی و شعار امنیت غذایی در سایه وحدت ملی اقتدار ملی گفت: اهمیت امنیت غذایی کمتر از اهمیت دفاعی و نظامی نیست و اگر می خواهیم برای امنیت ملی کاری کنیم، امنیت غذایی باید در کنار امنیت نظامی و دفاعی باشد تا این امر محقق شود که زحمت اصلی در این‌حوزه را کشاورزان می کشند.

وی با بیان‌ اینکه امنیت غذایی یکی از ارکان مهم امنیت ملی است که تحقق آن نیازمند حمایت تولید داخل است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی در بدنه دولت بسترسازی می کند و شرایط را فراهم می کند تا کشاورزان با امنیت خاطر این کار را انجام دهند.

فتحی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی با فراهم سازی نهاده های تولید و ایجاد بستر مناسب، تلاش کرده شرایط لازم براب فعالیت تولیدکنندگان فراهم کند و جنگ‌ ۱۲ روزه و رمضان تاب آوری بخش کشاورزی و اتکا بر تولید داخل را ثابت کرد و از طرفی بدلیل شرایط جغرافیایی، کشاورزان و دامداران در اقصی و نقاط دنیا که در بخش های باغبانی، دامداری و زراعت فعالیت می کنند، ثمره تلاش خود را نشان داد و از طرفی گرچه زحمت اصلی با کشاورزان است، اما در این ایام وزارت جهاد با استفاده از نیروهای متخصص و تامین نهاده های کشاورزی موفق عمل کرد.

به گفته وی، گرچه تامین نهاده های تولید و مواد اولیه با مشقت هایی در این ایام روبروست، اما با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، شرکت های دولتی و واگذاری اختیارات رئیس جمهور به وزیر جهاد موجب شده تا کالا را به وفور در اختیار مردم قرار دهیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: شعار هفته جهاد برگرفته از شعار سال است تا بتوانیم در پایه وحدت ملی و اقتدار ملی بتوانیم اقداماتی را انجام دهیم، بنده معتقدم که بخش کشاورزی بیشترین سنخیت با شاخص های اقتصاد مقاومتی دارد.