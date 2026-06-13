رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از اجرای ۳۳۱ طرح در بخش کشاورزی استان با ۴۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری طی سال جاری در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - محمد رضا اصغرزاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: امسال ۳۳۱ طرح کشاورزی با ۴۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در حال اجرا و بهره برداری است که این میزان از سرمایه گذاری و اشتغالزایی برای اولین بار در استان انجام میشود.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرحها برای ۳۶ هزار نفر اشتغالزایی می شود گفت: این طرحها شامل ۲۴ طرح باغبانی، در بخش ۳۴ طرح صنایع و بازرگانی، تولیدات دامی ۳۰ طرح تولیدات دامی ، ۱۵ طرح شیلات و آبزیان، ۱۴۰ طرح آب و خاک و مهندسی، ۶۲ طرح امور عشایر، ۲۶ طرح تعاون روستایی است.

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