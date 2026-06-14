باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - احد وظیفه رئیس مرکز خشکسالی کشور گفت: دوره بارش ها در فلات مرکزی، غرب و جنوب به پایان رسیده است و اکنون وارد شرایط تابستانه می شویم که براین اساس بارندگی چندانی در این مناطق دیگر صورت نمی گیرد و عمدتا محدود به نوار شمالی اعم از شمال آذربایجان ها، سواحل شمالی و جنوب شرق کشور می شود.

به گفته وی، امسال با توسعه النینو همراه هستیم که این امر موجب شده بارش ها در جنوب شرق ضعیف تر از نرمال و دما فراتر از نرمال در سول تابستان باشد و به رغم آنکه متوسط بارش ها در کشور نرمال بوده است، اما برخی مناطق کم بارش و برخی مناطق بیش از نرمال است.

وظیفه ادامه داد: براساس نقشه های هواشناسی، حوضه دریاچه ارومیه بویژه غرب کردستان، کرمانشاه ایلام، بوشهر، هرمزگان و تا حدودی کرمان و خراسان جنوبی بارش ها بیش از نرمال و استان های یزد، اصفهان، تهران، قم، مرکزی، سمنان و حتی گیلان و مازندران کمتر از نرمال است که استان تهران با ۳۹ درصد کاهش بارش نسبت به دوره نرمال بیشترین کم بارشی را داشته است.

رئیس مرکز خشکسالی با تاکید بر این موضوع که تاکنون در تهران باید ۲۵۰ تا ۲۶۰میلی متر بارندگی داشتیم، افزود: در استان تهران ۱۰۰ میلی متر کمتر بارش دریافت کردیم که این امر منجر به کمبودهای اساسی در تامین آب شده است.

وی با بیان اینکه متوسط دمای کشور در فصل بهار را نسبت به مدت مشابه سال ۲.۵ درجه خنک تر شد، افزود: در فصل تابستان دمای هوا نیم تا یک درجه بالاتر از نرمال خواهد بود، اما در منطقه زاگرس بی هنجاری دما بالاتر است.

به گفته این مقام مسئول، در فصل تابستان با توجه به شرایط هوایی احتمال آتش سوزی جنگل و آسیب های ناشی از آن وجود دارد، اما با گذر از فصل تابستان پیش بینی می شود که بارش های پاییز مناسب و مطلوب خواهد بود، اما بازهم قطعی نیست.

رئیس مرکز خشکسالی با اشاره به توصیه به کشاورزان گفت: کشاورزان فلات مرکزی همچون استان های اصفهان، تهران، البرز، مرکزی بدلیل کمبود منابع آب باید مدیریت بیشتری در آبیاری انجام دهند چراکه این مناطق برای چندمین سال پیاپی با کم بارشی و خشکسالی روبروست، از این رو به کشاورزان توصیه می شود که از آبیاری در ساعات گرم روز خودداری کنند تا میزان تبخیر کاهش یابد و همواره بتوانند از آب موجود بیشترین استفاده را داشته باشند.