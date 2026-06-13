باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

به صورت رایگان کولر‌های خود را کم مصرف کنید + فیلم

در فصل تابستان می‌توانید به سادگی و البته کمی صبر، کولر‌های خود را کم مصرف کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهای گرم فصل تابستان می‌توانید به سادگی و البته کمی صبر، کولرهای خود را کم مصرف کنید. 

مطالب مرتبط
به صورت رایگان کولر‌های خود را کم مصرف کنید + فیلم
young journalists club

آغاز طرح تعویض رایگان کولرهای آبی فرسوده در تهران + فیلم

به صورت رایگان کولر‌های خود را کم مصرف کنید + فیلم
young journalists club

توصیه‌های ایمنی جهت سرویس کولر + فیلم

به صورت رایگان کولر‌های خود را کم مصرف کنید + فیلم
young journalists club

بهترین روش برای روشن کردن کولر‌های آبی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
مجری معروف روس از خجالت اروپایی‌ها درآمد + فیلم
۸۸۱

مجری معروف روس از خجالت اروپایی‌ها درآمد + فیلم

۲۳ . خرداد . ۱۴۰۵
رشتی دوزی، هنر زیبای دستان هنرمند زنان و مردان گیلانی + فیلم
۵۰۸

رشتی دوزی، هنر زیبای دستان هنرمند زنان و مردان گیلانی + فیلم

۲۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مفروش کردن حرم حضرت عباس (ع) با موکت‌های قرمز در آستانه ماه محرم + فیلم
۴۹۵

مفروش کردن حرم حضرت عباس (ع) با موکت‌های قرمز در آستانه ماه محرم + فیلم

۲۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تغییر ذائقه افراد با افزایش سن + فیلم
۴۵۶

تغییر ذائقه افراد با افزایش سن + فیلم

۲۳ . خرداد . ۱۴۰۵
سقوط هواپیمای ترابری ارتش هند + فیلم
۴۵۲

سقوط هواپیمای ترابری ارتش هند + فیلم

۲۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha