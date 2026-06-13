\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0631\u0645 \u0641\u0635\u0644 \u062a\u0627\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u0633\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0648 \u0627\u0644\u0628\u062a\u0647 \u06a9\u0645\u06cc \u0635\u0628\u0631\u060c \u06a9\u0648\u0644\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u06a9\u0645 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\u00a0\n