دبیر فدراسیون طیور گفت: در حال حاضر تولید مرغ متناسب با جوجه ریزی هاست که براین اساس پیش بینی می شود قیمت متعادل تر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: در حال حاضر نهاده دامی موجود است و حداقل برای ۳ ماه آینده نگرانی بابت تامین نداریم، اما این امر به معنای آرامش کامل نیست چراکه طلب ۱۶ میلیارد یورو واردکنندگان پرداخت نشده است که براین اساس معلوم نیست تاب آوری اقتصادی واردکنندگان تا چه زمانی ادامه یابد.

به گفته وی، واردکنندگان بویژه در بحث ذرت بدلیل کمبود نقدینگی، با زیان  و کمتر از قیمت نهاده را در سامانه بازارگاه عرضه می کنند که این امر فشار مضاعفی به نقدینگی وارد می کند.

طلاکش ادامه داد: در حوزه تولید به لحاظ زیرساختی هیچ مشکلی نداریم، اما مشکل نقدینگی بدلیل عدم تعهد دولت به وعده های خود، تعدادی از واحدهای کوچک مرغداری تعطیل شدند و برخس واحدها با ظرفیت حداقلی کار می کنند که براین اساس در تولید مرغ گوشتی مشکلی نداریم.

دبیر فدراسیون طیور از بهبود روند جوجه ریزی ها خبر داد و گفت: با توجه به آمار جوجه ریزی و کاهش مصرف گوشت مرغ، مشکلی در تامین نداریم. البته نوساناتی در بازار مرغ وجود دارد که این امر وابسته به پرداخت کالابرگ و دریافت حقوق افراد، واگذاری امور توسط رئیس جمهور به استان ها و اتخاذ تصمیمات جزیره ای و گرمای هوا و افزایش تلفات منجر به کاهش قیمت شد که مجدد طی روزهای اخیر قیمت تا حدی منطقی شد، اما از طرفی بدلیل عدم اصلاح کالابرگ ممکن است خانوارها توان خرید نداشته باشند.

وی قیمت تمام شده هر کیلو گوشت مرغ را ۲۷۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به قیمت مرغ زنده، نرخ هر کیلو مرغ برای مصرف کننده کمتر از ۳۸۰ هزار تومان نیست.

به گفته طلاکش، در حال حاضر تولید مرغ متناسب با جوجه ریزی هاست که براین اساس پیش بینی می شود قیمت متعادل تر شود، اما اگر قیمت مرغ کمتر از ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار تومان باشد، تولید برای مرغدار غیر اقتصادی می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه سال گذشته در این مقطع ۲۶۰ هزار تن گوشت مرغ تولید می شد، افزود: در حال حاضر تولید مرغ نسبت به سال قبل ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است که در صورت مصرف مرغ بیش از رقم فعلی، قیمت مرغ از این حد بالاتر بود. گفتنی است در شرایط فعلی حداکثر نیاز ماهانه مرغ ۲۰۰ هزار تن است.

طلاکش نیاز جوجه ریزی ماهانه را با احتساب مصرف فعلی ۱۱۰ میلیون قطعه اعلام کرد.

برچسب ها: تولیدمرغ ، قیمت مرغ ، بازار مرغ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
حقیقت
۲۱:۰۸ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
مسئواین بی لیاقت ، تو یخچال خودتون بی شک پر از گوشت و مرغ هست ، بیچاره مردم که گیر شما افتاده اند
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
مگه کسی میخره که متعادل است من توسن ۴۴سالگی تویزدسبدکالااسفندکه مرغ خریدم دیکه طرفش نرفتم
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
کریم
۰۸:۲۴ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
متعادله چون خرید مرغ دیگه برای طبقه مرفه نشین کشور شده مرغ هم مثل گوشت از سفره هامون پر کشیده
۱
۶
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