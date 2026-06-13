معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری فارس گفت: از ۹ اردیبهشت‌ماه امسال، نصب سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS) برای کلیه ناوگان مسافربری الزامی بوده و صدور صورت‌وضعیت برای خودرو‌های فاقد این سامانه ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی استوان معاون حمل و نقل این اداره کل، از الزام قانونی نصب و فعال‌سازی سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS) بر روی تمامی ناوگان حمل و نقل عمومی مسافربری استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه سازمان مرکزی راهداری و با استناد به ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ارائه هرگونه خدمات صدور صورت‌وضعیت به ناوگان فاقد این سامانه ممنوع است.

او با اشاره به لزوم پایش دقیق ناوگان و تخصیص سوخت بر اساس اطلاعات سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی، افزود: بر این اساس، از تاریخ ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، نصب و فعال بودن این سامانه بر روی ناوگان الزامی است و شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل برون‌شهری مکلفند از صدور صورت‌وضعیت برای وسیله نقلیه فاقد تجهیزات بدون نقص سنجش سرعت و زمان خودداری نمایند.

استوان مهلت‌های تعیین‌شده برای تجهیز ناوگان را به تفکیک نوع خودرو را مورد توجه قرار داد و گفت: فرصت ناوگان اتوبوس تا تاریخ ۱۵ تیرماه، سواری‌های کرایه برون‌شهری تا ۱ شهریورماه و مینی‌بوس‌ها تا ۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس در پایان تأکید کرد: مالکان ناوگان مذکور باید برای انجام عملیات نصب و فعال‌سازی سامانه، به نمایندگی‌های استانی شرکت‌های پایشگر دارای مجوز که از سوی سازمان به تشکل‌های صنفی معرفی شده‌اند، مراجعه کنند.

منبع: راهداری فارس

برچسب ها: موقعیت یاب ، جغرافیایی ، ناوگان مسافربری ، راهداری فارس
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