باشگاه خبرنگاران جوان - امید کاردانی با اعلام این خبر افزود: به منظور ساماندهی حمل‌ونقل دانش‌آموزان در سال تحصیلی پیش‌رو، هزار و ۱۳۴ دستگاه خودرو از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل برای ارائه خدمات سرویس مدارس در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به آغاز فرآیند ثبت‌نام در سامانه «سپند» گفت: شرکت‌های حمل‌ونقل سرویس مدارس، والدین دانش‌آموزان و رانندگان می‌توانند از اواخر خردادماه با مراجعه به این سامانه نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. این فرآیند تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: ظرفیت هر سرویس مدارس بر اساس کارت خودرو تعیین می‌شود و والدین باید در زمان انتخاب سرویس به این موضوع توجه داشته باشند.

کاردانی همچنین از نصب برچسب شناسایی روی خودروهای سرویس مدارس خبر داد و گفت: این برچسب‌ها شامل مشخصات کامل خودرو است تا امکان نظارت و شناسایی آسان‌تر فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به تمهیدات ویژه برای مناطق پرترافیک شهر افزود: برای جابه‌جایی دانش‌آموزان در خیابان‌های پرتردد بندرعباس و شهرک پیامبر اعظم (ص)، ۱۰ دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده است تا خدمات‌رسانی به شکل مطلوب‌تری انجام شود.

منبع:صدا و سیما