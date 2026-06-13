مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان معتقد است کشوری که میزبان جام جهانی می‌شود باید مقررات فیفا را اجرا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان در مصاحبه بانشریه گازتا دلو اسپورت، گفت: این جام جهانی دیگر حس گرمی و وحدت دوره‌های قبل را ندارد. واضح است که تنش زیادی وجوددارد، اما من معتقدم ورزش و سیاست همیشه باید جدا باشند. 

وی در ادامه گفته است: ورزش درباره احترام، صلح و وحدت است. جام جهانی میلیارد‌ها نفر مخاطب دارد و می‌تواند این احساسات را ترویج کند؛ می‌تواندجهانی بدون درگیری را ترغیب کند، نه فقط برای ایران بلکه برای همه. هر کشوری که میزبانی جام جهانی را قبول می‌کند، باید مقررات فیفا را رعایت کند و مسئولیت‌های خود به عنوان کشور میزبان را انجام دهد. این همان چیزی است که منظورم از جداسازی سیاست وحفظ اصول ورزش است.

برچسب ها: مهدی طارمی ، فدراسیون فوتبال
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