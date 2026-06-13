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«نغمه‌های بی‌صدا» روایت هنری حمله به مدارس و شهدای دانش‌آموز میناب

«نغمه‌های بی‌صدا» روایت هنری حمله به مدارس و شهدای دانش‌آموز میناب
عکاس الهام رضایی
تاریخ انتشار ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ ۱۴:۱۰
کد خبر
۹۰۹۷۰۱۲
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نمایشگاه هنری «نغمه‌های بی‌صدا» با هدف بازنمایی تلخ‌ترین رخداد‌های انسانیِ جنگ تحمیلی سوم، یادواره شهدای دانش‌آموز دبستان «شجره طیبه» شهرستان میناب، صبح امروز، شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، افتتاح شد. این نمایشگاه که به مدت یک هفته پذیرای علاقه‌مندان است، شامل مجموعه‌ای از عکس‌های مستند، نقاشی، طراحی‌های هنری و پوستر‌های مفهومی با محوریت «بازنمایی حمله به مدارس و مراکز آموزشی و شهادت جمعی دانش‌آموزان» است. هدف برگزارکنندگان، فراتر از روایت یک حادثه تاریخی، ایجاد فضایی برای گفت‌و‌گو و هم‌اندیشی درباره ضرورت صلح، امنیت آموزشی و حفاظت از کودکان در برابر خشونت سازمان‌یافته عنوان شده است. این رویداد می‌کوشد صدای خاموش قربانیان را از مسیر هنر بازتاب دهد و حساسیت جامعه را نسبت به آینده کودکان برانگیزد.

«نغمه‌های بی‌صدا» روایت هنری حمله به مدارس و شهدای دانش‌آموز میناب

نمایشگاه هنری «نغمه‌های بی‌صدا» با هدف بازنمایی تلخ‌ترین رخداد‌های انسانیِ جنگ تحمیلی سوم، یادواره شهدای دانش‌آموز دبستان «شجره طیبه» شهرستان میناب، صبح امروز، شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، افتتاح شد. این نمایشگاه که به مدت یک هفته پذیرای علاقه‌مندان است، شامل مجموعه‌ای از عکس‌های مستند، نقاشی، طراحی‌های هنری و پوستر‌های مفهومی با محوریت «بازنمایی حمله به مدارس و مراکز آموزشی و شهادت جمعی دانش‌آموزان» است. هدف برگزارکنندگان، فراتر از روایت یک حادثه تاریخی، ایجاد فضایی برای گفت‌و‌گو و هم‌اندیشی درباره ضرورت صلح، امنیت آموزشی و حفاظت از کودکان در برابر خشونت سازمان‌یافته عنوان شده است. این رویداد می‌کوشد صدای خاموش قربانیان را از مسیر هنر بازتاب دهد و حساسیت جامعه را نسبت به آینده کودکان برانگیزد.
۲۳ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۰
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برچسب ها: میناب ، ایران
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