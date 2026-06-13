باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در پی برخی اختلالات ایجاد شده در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران از این بانک‌ها حاکی از آن است موضوع از سوی بخش‌های فنی ذی‌ربط در حال بررسی و پیگیری و اقدامات لازم برای رفع مشکل در اسرع وقت در دست انجام است.

ضمن قدردانی از صبر و شکیبایی مشتریان گرامی شبکه بانکی کشور، اطمینان داده می‌شود با تلاش تیم‌های فنی، اختلال پیش‌آمده در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف و وضعیت عادی خدمات برقرار خواهد شد.