رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از ارائه ۱۹ محصول دارای نشان «سیب سلامت» در نمایشگاه بانوان روستایی خفر خبر داد و گفت: این رویداد با حضور ۳۳ غرفه از تولیدات صنایع دستی و محصولات محلی برگزار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی با افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های بانوان عضو صندوق‌های اعتبارات خرد روستایی و عشایری در شهرستان خفر، بر نقش کلیدی اقتصاد خانواده و توانمندسازی زنان روستایی در توسعه پایدار کشاورزی و صنایع دستی تاکید کرد و گفت: ۱۹ محصول ارائه شده در این نمایشگاه دارای نشان سیب سلامت از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت است.

او گفت: این مراسم در اولین روز هفته جهاد کشاورزی با حضور محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مهدی شفیعیان فرماندار شهرستان و مقامات ارشد سازمان جهاد کشاورزی فارس برگزار شد.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس؛ نمایشگاهی مشتمل بر ۳۳ غرفه و با شرکت فعال اعضای ۱۸ صندوق روستایی و عشایری برپا شد.

او بیان کرد: در این نمایشگاه چند روزه، محصولات متنوعی از جمله صنایع دستی، قالی‌بافی، سفالگری، ترشیجات، گیاهان دارویی و غذا‌های محلی که حاصل تلاش بانوان روستایی است، به نمایش گذاشته شد.

بهجت حقیقی عنوان کرد: حمایت از صندوق‌های اعتباری خرد، راهکاری استراتژیک برای کاهش وابستگی به واسطه‌ها و تامین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان کوچک است. بانوان روستایی با بهره‌گیری از این تسهیلات، نه تنها از امنیت غذایی و اقتصادی خانواده خود محافظت می‌کنند، بلکه به عنوان ستون‌های اصلی تولید محصولات گیاهان دارویی و صنایع دستی، نقش مهمی در جذب گردشگر و توسعه روستایی ایفا می‌نمایند.

او اظهار کرد: صندوق‌های اعتبارات خرد روستایی و عشایری، نبض اقتصاد کوچک در مناطق محروم هستند. هدف ما در جهاد کشاورزی، تنها افزایش تولید محصولات کشاورزی نیست، بلکه ایجاد زنجیره ارزش از طریق حمایت از مشاغل خانگی و تبدیل مهارت‌های سنتی بانوان به فرصت‌های درآمدزایی پایدار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد:بر لزوم توسعه زیرساخت‌های بازاریابی برای محصولات تولید شده در این نمایشگاه را ضروری دانست. این رویداد که در روستای غربی شهرستان خفر برپا شده، با استقبال گسترده بازدیدکنندگان مواجه شده و بستری را برای تعامل مستقیم تولیدکنندگان خرد با مصرف‌کنندگان و خریداران فراهم آورده است.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، محصول ، بانوان روستایی ، سیب سلامت ، بخش خفر
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