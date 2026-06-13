باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما از خودمان شروع کرده‌ایم؛ در اتاق بنده چراغ اضافه‌ای روشن نیست و همچنان از وسایل خنک‌کننده استفاده نمی‌کنم.

او افزود: در حوزه آب نیز همین رویکرد حاکم است. اساساً در موضوع برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی و حتی در سایر زمینه‌ها، دولت ابتدا برای خود تکلیف تعیین کرده که مصرف در حداقل ممکن باشد؛ حتی اگر این موضوع به معنای تحمل سختی یا کسری برای دستگاه‌ها باشد.

وزیر نیرو تصریح کرد: مطمئن باشید در صورت لزوم، خاموشی ابتدا از خود دولت آغاز می‌شود.

او در پاسخ به این پرسش که اگر ادارات دولتی مصرف را در حد الگو نگه ندارند با قطعی مواجه خواهند شد؟ گفت: قطعا آب و برق آنها قطع خواهد شد