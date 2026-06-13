باشگاه خبرنگاران جوان - عاطفه سادات مدبر نژاد اظهار کرد: امور مربوط به حمل و نقل دانشآموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مطابق با آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانشآموزان مصوب هیئت وزیران در شهریورماه ۱۴۰۲ است.
وی افزود: برابر با ماده ۲۴ آئین نامه مذکور هرگونه دخالت مدیران مدارس یا سایر مسئولین و عوامل مدرسه یا ادارات آموزش و پرورش در حوزه حمل و نقل خارج از موارد تعیین شده در آئین نامه و انعقاد هرگونه قرارداد بین مدارس و مجموعههای تابعه با پیمانکاران ممنوع است.
مدبرنژاد تصریح کرد: شهرداریها و دهیاریها بعنوان مرجع صدور مجوز فعالیت، اموری، چون صدور گواهی صلاحیت برای متقاضیان حمل و نقل دانش آموزی، اخذ مصوبه بهای خدمات حمل و نقل از شورای شهر و روستا، بررسی عملکرد پیمانکاران، برآورد ناوگان مورد نیاز، بررسی قراردادها، رسیدگی به گزارش تخلفات رانندگان و پیمانکاران را بر عهده دارند.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان گفت: برابر با ماده ۲۵ آئین نامه نظارت بر خدمات ارائه شده در حمل و نقل دانش آموزی در شهرستانها بر عهده شورای هماهنگی ترافیک شهرستان و در مرکز استان بر عهده شورای هماهنگی ترافیک استان است که در جلسات مربوط به سرویس حمل و نقل دانش آموزان نمایندگان آموزش و پرورش و انجمن اولیا و مربیان نیز حضور خواهند داشت.
مدبر نژاد افزود: بر اساس ماده ۲۷ آیین نامه و همچنین اعلام مدیرکل حمل و نقل و دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور، اولیای دانش آموزانی که میخواهند از خدمات سرویس حمل و نقل دانش آموزی استفاده کنند، از روز ۲۲ خردادماه به مدت یک ماه فرصت دارند درخواست خود را در سامانه پایش ناوگان دانش آموزی (سپند) که توسط اتحادیههای تابعه سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور به آدرس https://irtusepand.ir طراحی و فعالیت میکنند، ثبت کنند.
وی تأکید کرد: مدیران مدارس موظفند آدرس سامانه را برای ثبت درخواست به اطلاع اولیای مدرسه خود برسانند.
منبع: وزارت آموزش و پرورش